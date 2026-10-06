Участок реконструкции М-4 «Дон» в Ростовской области готов на 60%

На участке реконструкции с 933-го по 1024-й км М-4 «Дон» в Ростовской области продолжаются масштабные строительно-монтажные работы. Общая строительная готовность 91-километрового участка составляет 60%.

В рамках проекта работы ведутся на 20 искусственных сооружениях. На 9 объектах они практически завершены, на остальных 11 продолжаются, средняя строительная готовность сооружений составляет 90%. Высокий темп работ сохраняется и на основном ходе дороги. На сегодняшний день на 44 км реконструируемого участка дорожная одежда устроена на всю ширину в шестиполосном исполнении. Одновременно на М-4 «Дон» продолжается устройство наружного электроосвещения. Опоры освещения уже установлены на 38 км основного хода дороги. После завершения всего комплекса работ будет обеспечено движение по современной шестиполосной трассе с развязками и новыми путепроводами.

Напомним, реконструкция участка с 933-го по 1024-й км предусматривает комплексное обновление 91 км автомобильной дороги, включая искусственные сооружения, дорожную одежду и инженерную инфраструктуру.