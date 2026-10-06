Алюминиевые решения от «Москабельмет» — на форуме по благоустройству

«Москабельмет» представил решения для городской инфраструктуры на форуме по благоустройству «Импортозамещение. Сделано в России». Продукция «Завода Москабель» была представлена на стенде Алюминиевой Ассоциации, а директор PR-службы ГК «Москабельмет» Танчулпан Мухтарова выступила в ходе экспертной сессии.

29–30 сентября в Москве, в ВК «Тимирязев Центр», прошел V Всероссийский форум по благоустройству «Импортозамещение. Сделано в России». Он объединил на одной площадке представителей федеральных и региональных министерств, городских администраций, управляющих и девелоперских компаний, муниципальных учреждений, служб заказчика, а также специалистов по эксплуатации и благоустройству. Организатором форума выступила Ассоциация парков России при содействии Минстроя России, Минпромторга России, Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления и Торгово-промышленной палаты РФ.

Участие в экспозиции

Одним из участников мероприятия стала Алюминиевая Ассоциация, в которую много лет входит Группа компаний «Москабельмет». На ее стенде были представлены разработки компаний — членов Ассоциации, в том числе продукция входящего в Группу «Завода Москабель» — кабели с токопроводящими жилами из алюминиевого сплава 8ххх серии для объектов городской инфраструктуры. Благодаря специальному составу сплава они по своим эксплуатационным характеристикам не уступают медным и при этом позволяют существенно снизить затраты на кабельную продукцию при реализации масштабных инфраструктурных проектов.

Выступление в деловой программе

В рамках деловой программы Алюминиевая Ассоциация провела сессию «От продукта к пространству: алюминиевые решения для благоустройства и парков». В ней в качестве приглашенного эксперта приняла участие директор PR-службы ГК «Москабельмет» Танчулпан Мухтарова.

Спикерами сессии стали управляющий делами, руководитель направления по техническому регулированию Алюминиевой Ассоциации Артем Сюваткин, директор по развитию компании АЛЮМС Максим Керменов и генеральный директор KENGURU PRO Дмитрий Зайченко. Модератором был эксперт Алюминиевой Ассоциации Петр Лихолитов.

В своем выступлении Танчулпан Мухтарова рассказала о преимуществах кабелей с жилами из алюминиевого сплава и опыте их применения в городских проектах, включая «Чистое небо», в рамках которого осуществляется перенос воздушных линий под землю. При этом сфера применения алюминиевых кабелей очень широкая: решения актуальны для строительства, ЖКХ и других направлений.

Отдельное внимание было уделено совместной работе «Москабельмет», Алюминиевой Ассоциации и партнеров по продвижению современной алюминиевой проводки. Благодаря такому сотрудничеству в разных городах России ежегодно проходит конкурс профессионального мастерства «День электромонтера».

«Это большой проект, который охватывает действительно всю страну: участвуют Екатеринбург, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Улан-Удэ, Архангельск и другие города, и не только российские, — отметила Танчулпан. — То есть сегодня реализация проекта «Чистое небо» выросла далеко за пределы столицы».

Еще один проект, упомянутый экспертом, — серия практических мастер-классов «Кабель из алюминиевого сплава — мифы и реальность», которые проходят в разных городах на крупных выставках и форумах. Участники мастер-классов проводят практические испытания разных кабелей, развенчивая распространенные мифы об алюминиевой проводке.

Ближайший такой мастер-класс состоится 28 октября в Уфе в рамках Российского энергетического форума. «Москабельмет» приглашает представителей строительной отрасли, ЖКХ и всех специалистов, работающих с современной городской инфраструктурой, присоединиться.