Молодые специалисты ВНИИКП приняли участие в XXI Международной конференции «Электромеханика, Электротехнологии, Электротехнические материалы и компоненты»

9 часов назад
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Источник:
ОАО ВНИИКП
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6 октября 2026 года сотрудники ОАО «ВНИИКП» приняли участие в работе XXI Международной конференции «Электромеханика, Электротехнологии, Электротехнические материалы и компоненты», которая проходит в Национальном исследовательском университете «Московский энергетический институт» (НИУ «МЭИ»).

Делегация института выступила в секции «Электротехнические материалы и компоненты». В ходе заседания специалисты ознакомились с докладами участников об электротехническом оборудовании, а также представили собственные доклады, посвящённые материалам, применяемым в кабельной промышленности, и новым конструкциям кабелей, разрабатываемым в ВНИИКП.

Выступление на площадке профильной международной конференции позволяет институту представить результаты научно-исследовательской работы коллегам из ведущих вузов и научных организаций, обменяться опытом и обсудить актуальные направления развития отрасли.

Конференция продлится до 8 октября 2026 года. В её программе — доклады и дискуссии по трём ключевым направлениям: электромеханике, электротехнологиям, а также электротехническим материалам и компонентам.

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ВНИИКП
ОАО "ВНИИКП" занимается разработкой кабельных изделий и технологий, лицензированием и стандартизацией. В распоряжении есть центр испытания продукции и материалов, добровольная сертификация. Разработки ВНИИКП всегда соответствовали требованиям времени и создаваемая на их основе продукция востребована в России и на внешнем рынке. Уверены, она будет востребована и в обозримой перспективе. Причина такой уверенности — высокий технический, технологический уровень и инновационный характер деятельности института. Чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо все время работать на опережение. Миссия ВНИИКП Наша цель — способствовать прогрессу кабельной промышленности и удовлетворять самые высокие требования потребителей за счет разработки новых востребованных видов изделий.