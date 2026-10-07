Молодые специалисты ВНИИКП приняли участие в XXI Международной конференции «Электромеханика, Электротехнологии, Электротехнические материалы и компоненты»

6 октября 2026 года сотрудники ОАО «ВНИИКП» приняли участие в работе XXI Международной конференции «Электромеханика, Электротехнологии, Электротехнические материалы и компоненты», которая проходит в Национальном исследовательском университете «Московский энергетический институт» (НИУ «МЭИ»).

Делегация института выступила в секции «Электротехнические материалы и компоненты». В ходе заседания специалисты ознакомились с докладами участников об электротехническом оборудовании, а также представили собственные доклады, посвящённые материалам, применяемым в кабельной промышленности, и новым конструкциям кабелей, разрабатываемым в ВНИИКП.

Выступление на площадке профильной международной конференции позволяет институту представить результаты научно-исследовательской работы коллегам из ведущих вузов и научных организаций, обменяться опытом и обсудить актуальные направления развития отрасли.

Конференция продлится до 8 октября 2026 года. В её программе — доклады и дискуссии по трём ключевым направлениям: электромеханике, электротехнологиям, а также электротехническим материалам и компонентам.