В Петербурге наградили лауреатов международного конкурса научно-технических разработок

25 апреля в Экспофоруме состоялось награждение победителей Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей. Событие прошло в рамках Российского международного энергетического форума. Награду конкурсантам вручали заместитель министра энергетики Российской Федерации Андрей Владимирович Черезов и организатор конкурса – генеральный директор ООО "Технологии развития" Ольга Павловна Морозова.

За вклад в инновационное развитие топливно-энергетического комплекса дипломами лауреатов отметили ООО "Газпром энергохолдинг", ПАО "ТГК-1", ПАО "МОЭК", ПАО "Россети", ПАО "ФСК ЕЭС", АО "Тюменьэнерго", ПАО "Кубаньэнерго".

Диплом лауреата Первой премии конкурса получила работа Симонова Максима Владимировича "Программный комплекс для определения эксплуатационных характеристик многозабойных скважин", ООО "Газпромнефть НТЦ". За решение "Разработка системы автоматизированного мониторинга и прогнозирования остаточного ресурса теплоэнергетического оборудования" памятный знак и диплом Первой премии конкурса принял авторский коллектив ПАО "ТГК-1" Балбукова Елена Викторовна и Дурягин Сергей Анатольевич. Первой премией конкурса наградили АО "Тюменьэнерго", Стебекова Андрея Викторовича и Рекеева Алексея Владиславовича за проект "Геоинформационная система определения места повреждения воздушных линий электропередачи 6-35кВ". Первая премия присуждена конкурсной заявке "Сухое хранение ОЯТ ВВЭР-1000", подготовленный рабочей группой ФГУП "ГХК": Гаврилов Петр Михайлович, Меркулов Игорь Александрович, Мацеля Владимир Иванович, Сеелев Игорь Николаевич, Ченцов Василий Александрович.

"Разработка системы постоянного контроля концентрации паров углеводородов нефти и нефтепродуктов в целях повышения безопасности производства огневых и газоопасных работ на объектах топливно-энергетического комплекса" принесла памятный знак и диплом Первой премии группе специалистов ООО "НИИ ТРАНСНЕФТЬ": Айсматуллин Ильмар Раисович, Исаев Эльдар Анатольевич, Трифонов Андрей Игоревич, Половков Сергей Алексеевич, Криулин Виталий Владимирович.

За работу "Разработка комплексной технологии и создание нового аминосодержащего реагента (ВТИАМИН), обеспечивающие единый подход к проблемам очистки, пассивации и организации водно-химического режима на тепломеханическом оборудовании ТЭС" диплом Первой премии конкурса вручили ОАО "ВТИ", Фонд "Энергия без границ".

Лауреатом Первой премии стало ООО "Газпром добыча Уренгой" за поданный проект "Обработка и интерпретация спутниковых геодезических с целью выявления смещений земной поверхности и геодинамического мониторинга состояния недр в процессе эксплуатации Уренгойского НГКМ", подготовленный в соавторстве: Корякин Александр Юрьевич, Жариков Максим Геннадьевич, Билинский Владимир Васильевич, Затырко Виктор Алексеевич, Стеблов Григорий Михайлович.

За решение "Внедрение российской Установки электрического плунжерного насоса с линейным приводом в ООО "Башнефть Добыча" диплом Первой премии конкурса и памятный знак получило ПАО АНК "Башнефть": Еникеев Руслан Марсельевич, Садыков Ралиф Галиевич, Насретдинов Марсель Ринатович, Густов Максим Геннадьевич, Хачатуров Дмитрий Валерьевич.

За заявку "Способ подготовки приустьевой зоны скважины для ликвидации аварийного фонтанирования" Первой премией был награжден авторский коллектив ООО "Газпром газобезопасность": Соломахин Владимир Борисович, Бельский Дмитрий Геннадьевич, Довбия Борис Евгеньевич, Сафонов Иван Александрович, Красюков Александр Григорьевич, Кабанов Николай Иванович.

Дипломы Второй премии вручены компаниям ООО "Газпром трансгаз Томск", ООО "Газпромнефть НТЦ", ЗАО "Москабельмет", филиал ПАО "Мосэнерго" – ТЭЦ-26, АО "Тюменьэнерго", филиал ПАО "Юнипро" "Шатурская ГРЭС", ООО НПП "ЭКРА",АО "АНПЗ ВНК", ПАО "ФСК ЕЭС".

Дипломами Третьей премии конкурса отмечены ПАО "Кубаньэнерго", Филиал ПАО "Мосэнерго" ТЭЦ-26, ПАО "МОЭК", ООО "БашНИПИнефть", филиал ПАО "ОГК-2" Ставропольская ГРЭС.ю филиал "Карельский" ПАО "ТГК-1", АО "Тюменьэнерго", АО "АТОМПРОЕКТ", ООО "ПрофТрейд".

Экспертной комиссией конкурса была принято решение объявить благодарность президенту ОАО "ОЭК" Санкт-Петербург Владиславу Сергеевичу Антуфьеву.

В заключение заместитель министра энергетики А.В. Черезов озвучил, что в проходящем Российском энергетическом форуме тема персонала является одной из ключевых: "Без персонала нет перспектив, нет идей и внедрения новых технологий. Только грамотные специалисты могут обеспечивать развитие отрасли, поэтому кадровые вопросы имеют сейчас приоритет".

В конкурсе участвовало 188 работ от 79 предприятий нефтегазовой отрасли, угольной и торфяной промышленности, электроэнергетики, возобновляемой энергетики, трубопроводного транспорта, атомной энергетики и горнодобывающей промышленности.