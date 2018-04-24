ХКА поздравляет с Днем Победы!

Уважаемые коллеги, партнеры!

9 Мая мы будем отмечать День Великой Победы.

Этот праздник не оставляет равнодушным ни одного жителя России и соседних государств.

Он навсегда вошел в наши сердца как самый светлый и святой день. Наш долг – сохранить и защитить память о героях Великой Отечественной войны и тружениках тыла, быть достойными их бессмертного подвига!

От всей души желаем мирного неба над головой!

Коллектив ООО "ХКА"