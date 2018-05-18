На дальневосточной подстанции сверхвысокого класса напряжения "Хехцир-2" ФСК ЕЭС проведена противопожарная тренировка

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") провела плановую тренировку на подстанции 500 кВ "Хехцир-2" совместно с подразделением Федеральной противопожарной службы по Хабаровскому краю. Пожарные и оперативный персонал совместно с центром управления сетями отработали схему взаимодействия при возникновении пожара на подстанции.

По легенде учений на энергообъекте произошло возгорание вблизи силового оборудования. На подстанцию был вызван пожарный расчет, который после специального целевого инструктажа и допуска к работам устранил условное возгорание. Все участники тренировки действовали по плану пожаротушения, который полностью подтвердил свою эффективность и состоятельность для оперативного устранения подобных аварий.

В Хабаровском крае в мае тренировки пройдут еще на двух подстанциях 220 кВ, до конца сентября – на всех подстанциях региона.

Подстанция 500 кВ "Хехцир-2", трансформаторной мощностью 501 МВА, одна из крупнейших на Дальнем Востоке. Введена в эксплуатации в 2006 году. Участвует в транзите электроэнергии Зейской и Бурейской ГЭС потребителям Хабаровского края и Приморья.