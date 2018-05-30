"Вывод КАБСов" для победителей конкурса LME!

RusCable.Ru проводит масштабное событие по выводу виртуальной валюты портала — КАБСов для всех победителей главного состязания прогнозистов профессионального Форума кабельщиков «Конкурса LME». Виртуальная валюта КАБСы выводятся на мобильные счета пользователей, с коэффициентом 1 КАБС = 6 российских рублей. Партнером этого вывода стала компания ООО «КабельСтар».

Конкурс от портала RusCable.Ru «Цена на медь LME», стартовавший в сентябре 2013 года, проводится ежемесячно на профессиональном Форуме. В специальной теме, пользователи портала могу спрогнозировать свою цену на медь на Лондонской бирже металлов по состоянию на последний рабочий день месяца. В качестве ставки, от каждого пользователя принимается виртуальная валюта портала КАБСы, в количестве 15 единиц. Все ставки участников конкурса составляют призовой фонд, 80% которого получает пользователь, указавший наиболее близкое значение цены на медь с LME.

КАБСы – виртуальная валюта RusCable.Ru, появившаяся годом ранее, быстро превратилась в уникальный инструмент для различных взаимодействий между пользователями, форумчанами, а также улучшило возможности использования услуг портала для ведения профессиональной деятельности на кабельном рынке. Также, немаловажной особенностью КАБСов является возможность вывода виртуальной валюты в реальные денежные средства, которая появляется во время проведения специальных акций под названием «Вывод КАБСов».

Сегодня, «Вывод КАБСов» приурочен к завершению майского «Конкурса LME». В рамках этого вывода, виртуальную валюту портала в реальные деньги смогут перевести все победители Конкурса за весь период его существования! Администрация портала продолжает процесс вывода и связывается со всеми счастливчиками, проявившими свое мастерство прогнозирования на протяжении всех 5 лет. Несмотря на то, что процесс вывода еще не завершен окончательно, имеющиеся цифры уже весомые! На данный момент, победителями Конкурса выведено уже более 10,000 КАБСов, что составляет около 60,000 российских рублей!

Портал RusCable.Ru поздравляет победителей с заслуженной наградой и благодарит всех уважаемых форумчан за активное участие в жизни Форума и многолетнюю поддержку нашего ресурса своим неутомимым вниманием!

Также, особенных благодарностей заслуживает партнер настоящего «Вывода КАБСов» – компания «КабельСтар», один из крупнейших и быстрорастущих трейдеров рынка кабельно-проводниковой продукции. Основанное в 2013 году молодыми друзьями-предпринимателями, ООО «КабельСтар» продолжает стремительно развивать уровень качества работы с клиентами, сотрудничество с крупнейшими заводами промышленности и собственное производство, уверенно укрепляясь в статусе одного из ключевых игроков рынка.

Совсем недавно, на портале RusCable.Ru было опубликовано интервью с Юрием Ежелевым, коммерческим директором компании. В своем интервью, Юрий рассказал нам историей становления и успеха компании «КабельСтар», поделился своим опытом, той практикой и теми принципами, которые стали залогом успеха этого впечатляющего бизнес-проекта и нескольких других. Приглашаем вас к прочтению материала в разделе «ИНТЕРВЬЮ», присоединяйтесь к обсуждению публикации на Форуме.

Читайте интервью по ссылке: «Там, где одни видят проблему, мы находим выход»!

Это лишь один из многочисленных сюрпризов, которые ждут вас этим летом, оставайтесь на связи, чтобы первыми узнать все подробности!