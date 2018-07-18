Кабельный индастриал: голосование открыто

С 17 июня на старейшем профессиональном Форуме портала RusCable.Ru проводится фотоконкурс "Кабельный индастриал". Компании, которые занимаются производством и реализацией КПП публикуют фотографии, снятые непосредственно на заводах, складах, при транспортировке кабеля и провода. Требования к фотографии самые серьезные – показать эстетику промышленного производства в одном кадре. 17 июля прием фоторабот окончен и с сегодняшнего дня сами форумчане должны выбрать лучшее фото.



На конкурс представлено почти 100 отличных работ от 15 компаний России. Лучшая фотография украсит обложку 90 выпуска еженедельника RusCable Insider Digest, а в 91 выпуске будет опубликовано небольшое интевью с представителем компании-автора.



Голосование продлится до 14.00 мск пятницы, 20 июля. Для того, чтобы отдать свой голос за лушее фото нужно быть зарегистрованным пользователем Форума, пройти в ветку конкурса и нажать зеленую кнопку "Одобрить сообщение" на тех фото, которые нравятся. Голос форумчанина учитывается только один раз на одном сообщении. Можно отметить сразу несколько понравившихся фотографий "лайком".



Компаниям-участникам не возброняется приглашать к голосованию своих коллег, наоборот, в данном случае сотрудники просто обязаны поддержать свою компанию. Данные о победителе будет оглашены 20 июля в 16.00 на Форуме.