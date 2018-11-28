"Саратовские распределительные сети" отремонтировали линию электропередачи 110 кВ Балаковская ТЭЦ-4 – Балаковская

Энергетики продолжают реализацию ремонтной программы 2018 года и подготовку к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов. Специалисты Северо-Восточного производственного отделения филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") завершили ремонтные работы на I и II цепях воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ Балаковская ТЭЦ-4 – Балаковская.

Персонал службы высоковольтных линий заменил дефектные изоляторы на анкерных и промежуточных опорах, установил бандажи на грозозащитный трос и ремонтный зажим на провод напряжением 110 кВ, проверил состояние болтовых контактных соединений на анкерных опорах. Восстановлены знаки и плакаты на металлических опорах.

Воздушная линия Балаковская ТЭЦ-4 – Балаковская обеспечивает переток электроэнергии между объектом генерации и подстанцией магистральных электрических сетей. Ремонт, выполненный в нормативные сроки, позволит повысить надежность работы ВЛ, продлит срок эксплуатации оборудования и повысит безопасность энергообъекта для сторонних лиц.

Выполнение ремонтной программы является важнейшим условием надежной работы электросетевого комплекса и электроснабжения потребителей в период осенне-зимних максимумов нагрузки. В настоящее время ремонты ведутся во всех филиалах ПАО "МРСК Волги": "Саратовские распределительные сети", "Самарские распределительных сети", "Ульяновские распределительные сети", "Орнбургэнерго", "Пензаэнерго", "Мордовэнерго" и "Чувашэнерго".