Паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2018/2019 года выдан ОАО "Сетевая компания"

Работа по подготовке к зиме электросетевого комплекса компании успешно завершена, что подтверждено решением Министерства энергетики Российской Федерации 14 ноября 2018 года.

Напомним, что оценка готовности к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2018/2019 годов проводилась в соответствии со вступившими в силу с 1 июля 2018 года новыми правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон".

Кроме того, была проведена двухэтапная предварительная и основная проверка готовности к работе в ОЗП 2018/2019 годов филиалов ОАО "Сетевая компания".

Все мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018/2019 выполнены. К началу отопительного сезона реализованы производственно-технические программы компании, обеспечена готовность сил и средств для проведения аварийно-восстановительных работ, укомплектован аварийный запас материалов и оборудования. Выполнен запланированный объем по построению интеллектуальных сетей и систем учета электроэнергии и расширен объем по использованию новых методов производства работ (работ под напряжением). Проведен запланированный объем тренировок оперативного персонала и обеспечен требуемый уровень качества и квалификации подготовки. Реализованы планы по повышению производительности труда, эффективности диспетчерского управления за счет оптимизации структуры (двухуровневая диспетчеризация).