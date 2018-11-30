ФСК ЕЭС приняла участие в Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме

Делегация ФСК ЕЭС, возглавляемая Председателем Правления компании Андреем Муровым, приняла участие в первом Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме в Пекине, проведенном под эгидой комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности.

На форуме были представлены более 80 ведущих электроэнергетических, нефтегазовых, угольных, химических, финансовых и IT-компаний двух стран. Андрей Муров посетил церемонию открытия и принял участие в работе секции "Угольная отрасль и электроэнергетика". Обсуждались пути расширения энергетического партнерства, поиск новых возможностей для инвестиционно-финансовой поддержки проектов, развитие цифровых технологий.

Одно из перспективных направлений сотрудничества связано с поставками электроэнергии из России в КНР. С 2009 года объем экспорта увеличился практически в 4 раза до 3,3 млрд кВт ч в год. Энерготранзит осуществляется по трем магистральным линиям электропередачи ФСК ЕЭС, компания выступает стороной в соглашениях с Государственной электросетевой корпорацией Китая (SGCC).

ФСК ЕЭС развивает партнерство с компаниями КНР и по ряду других направлений. Между научно-техническим центром ФСК ЕЭС и одной из крупнейших исследовательских организаций Китая – Shenyang Transformer Research Institute действует соглашение о взаимном признании результатов испытаний, осуществляется взаимодействие с компанией Huaming в рамках проекта локализации производства в России устройств регулирования напряжения под нагрузкой. Кроме того, в 2017 году обеспечена выдача 450 МВт мощности Хуадянь-Тенинской ТЭЦ, построенной в Ярославской области ТГК-2 и китайской корпорацией Huadian.

В рамках рабочей поездки в Пекин состоялась также встреча представителей ФСК ЕЭС и компании Huawei для обмена опытом реализации цифровых проектов. Российской стороне были продемонстрированы инновационные разработки в сфере электроэнергетики и промышленности, систем обработки данных, решений для "умных" городов.

