Компания ООО "КОМПОЛИ" осуществила запуск нового завода по производству HFFR компаундов

01.07.2018 г. на базе Индустриального парка "Обухово" (пгт. Обухово, Московская обл.) компания "Комполи" осуществила запуск новой производственной линии на базе экструдера BUSS (Швейцария) по производству HFFR компаундов для кабельной и строительной индустрии. Общий объем производимых компаундов категории HFFR увеличен до 14 000 тонн / год.

В новом проекте реализованы передовые технологии и стандарты, повышающие эффективность компаундирования. Полная автоматизация процесса позволила исключить человеческий фактор и поднять на новый уровень технологичность выпускаемой продукции. Благодаря комплексному контролю на всех стадиях производственного процесса, применяемые технологии обеспечивают высокое качество поставляемой продукции и гарантируют потребителю стабильность свойств и характеристик материалов серии HFFR.

Усовершенствованный материал данной серии применяется в кабельный продукции под маркировкой HFFR, благодаря соответствию высокими требованиями по нераспространению огня, низкому уровню выброса дыма, агрессивных и токсичных веществ.

Технологическая линия предназначена для производства различных компаундов, требующих глубокую и в то же время бережную переработку, с поддержанием четко заданных параметров, за счет использования уникальной технологии BUSS.

Благодаря уникальному принципу работы, в сочетании с различными вариантами исполнения, комбинируемые по модульному принципу системы смесителей-пластикаторов компании BUSS хорошо зарекомендовали себя в самых разных отраслях промышленности.