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Законотворчество (постановления)

Граждане с судимостью не смогут работать на объектах атомной энергетики

Граждане с судимостью не смогут работать на объектах атомной энергетики

12 декабря 2018, 14:24
Рубрика: Законотворчество
Метки: АЭС
Отрасль: Атомная промышленность 

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Лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость, а также граждане, причастные к деятельности экстремистских организаций, не смогут работать на объектах использования атомной энергии. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 12 декабря.

Правительственная инициатива направлена на усиление защищённости таких объектов и вводит дополнительные основания для отказа в приёме на работу для граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость, причастных к действию экстремистских и террористических организаций.

"Проверка лиц, допускаемых к работам в области использования атомной энергии, будет проводиться службами безопасности", — уточнил заместитель генерального директора корпорации "Росатом" Сергей Новиков.

Кроме того, законопроект обязывает граждан, которые планируют работать на объектах атомной энергетики, проходить предварительный медосмотр. Если, по его итогам, в организме гражданина будут обнаружены следы наркотических средств и психотропных веществ, то соискателю откажут в трудоустройстве. Проходить постоянный медосмотр будут и сотрудники, уже допущенные к работе на ядерных установках.

Как отметил председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, законопроект полностью отвечает требованиям по антитеррористической безопасности. "В ТЭКе все объекты 1-й категории, пожароопасные, поэтому и требования к персоналу высокие", — пояснил глава комитета.

Парламентская газета

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