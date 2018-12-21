Поздравление Председателя РНК СИГРЭ с Днем Энергетика и новогодними праздниками

Уважаемые коллеги!

Примите мои самые теплые поздравления с нашим профессиональным праздником – Днем энергетика, наступающим Новым Годом и Рождеством!

Отечественная электроэнергетика в своем развитии всегда соответствовала вызовам времени. Ведь ее роль – создавать условия для социально-экономического роста, содействовать научному и технологическому прогрессу, обеспечивать комфортные условия для жизни наших сограждан.

С этой точки зрения уходящий год был очень важным для магистрального сетевого комплекса России. Обеспечено сохранение позитивного тренда по повышению надежности. Сделан большой шаг на пути цифровой трансформации – введена в работу первая цифровая подстанция 500 кВ, переведено на удаленное управление 18 объектов ЕНЭС, началось внедрение в сферу инжиниринга сервиса автоматизированного проектирования. Завершен ряд знаковых проектов, включая строительство инфраструктуры, обеспечившей надежную связь энергосистем Центра и Северо-Запада, присоединение к ЕНЭС ранее изолированной Якутии, выдачу мощности новой генерации Урала и Дальнего Востока, подключение территорий опережающего развития и десятков промышленных потребителей.

Серьезные изменения мы наблюдали в уходящем году и на международном уровне в СИГРЭ: пересмотрена в сторону расширения области интереса на все типы напряжения стратегия развития. Это учитывается при формировании повестки исследовательских комитетов. Значительное внимание теперь уделяется управлению отраслью: впервые на сессии в этом году было организовано мероприятие для руководителей компаний.

Совершенствуется система управления самой организацией. Активно внедряется электронная платформа для обмена знаниями. К 2020 году планируется создать электронный портал журнала Electra – для повышения его популярности среди молодой аудитории и большей маркетинговой привлекательности.

Совместно с ведущим мировым издательством Шпрингер, при участии всех исследовательских комитетов, готовится книга под названием "Энергосеть будущего". Надо совместно работать над тем, чтобы точка зрения российского отраслевого сообщества была в ней развернуто представлена.

На уровне руководства СИГРЭ определены глобальные отраслевые вызовы, которые, с незначительными корректировками, актуальны и для России.

Среди них проблема снижения компетенции кадров и их отток в другие сферы. Или, например, сложности адаптации к быстрому развитию технологий на фоне относительно невысокой доходности отрасли. Коллеги отмечают, что к новым технологиям должны приспосабливаться не только компании, но и регуляторы. Наконец, проблема кибербезопасности – то, о чем мы говорим все чаще в связи с развитием цифровых решений.

Все эти направления, как мы ожидаем, найдут отражение в исследовательской деятельности СИГРЭ в ближайшие годы. Во всяком случае, усиление стратегического анализа, расширение работы с регуляторами, в том числе экономического профиля, сегодня для наших коллег в центральном офисе СИГРЭ являются приоритетом.

Можно только приветствовать, если СИГРЭ будет занимать более активную публичную позицию и выражать интересы отрасли. Тем полезнее наше участие в работе всех ее органов.

Что касается технологически ориентированных исследований, то и в мире, и в России в ближайшие годы очевидным фокусом станет поиск оптимальных решений в области цифровизации энергообъектов и повышения гибкости и адаптивности энергосистемы, конечно, при сохранении достигнутых параметров надежности.

Если говорить о результатах 2018 года, то основным событием, безусловно, стала 47-я Парижская Сессия. Российская делегация была 6-й по количеству делегатов и представила рекордное число докладов, в том числе благодаря вашему активному участию.

Представленные на научных заседаниях и в рамках выставки российские технологии привлекли значительное внимание. Количество компаний, принявших участие в коллективной экспозиции РНК СИГРЭ увеличилось в 2 раза по сравнению с 2016 годом. Появились и новые независимые экспоненты, в частности, резиденты Сколково и лаборатория Касперского.

На примере заключённых в рамках 47-й Сессии международных соглашений можно говорить о значительных успехах в трансфере отечественных технологий на зарубежные рынки.

Большая работа была проделана в уходящем году Техническим комитетом. Наряду с системными решениями - определением критериев отбора докладов на Сессии СИГРЭ, началом мониторинга активности участников Сообщества в соответствии с КПЭ и созданием Национальных рабочих групп, ряд Подкомитетов (Национальных исследовательских комитетов) начал полезную практику проведения вебинаров и участия в обсуждении нормативных документов, определяющих базовые моменты работы отрасли.

Серьезные успехи были отмечены и в деятельности Российской молодёжной секции – причем на международном уровне. Коллеги признали, что опыт РНК по вовлечению молодежи может быть примером для других стран.

В заключение несколько слов о ближайших планах.

В марте пройдет Отчетная конференция по итогам 47-й Сессии. На ней будут подробно освещены основные глобальные отраслевые тренды. Это будет интересно, в первую очередь, тем кто не смог приехать в Париж.

В октябре Санкт-Петербург примет совместное заседание Управляющего Комитета и Технического Совета СИГРЭ.

Если заглядывать еще дальше, то в 2023 году Россия принимает совместный коллоквиум трёх исследовательских комитетов: A1 "Вращающиеся электрические машины", A3 "Высоковольтное оборудование" и D1 "Методы испытаний и средств диагностики". Возможно, к ним присоединится четвертый – комитет В3 "Подстанции". Это серьезное мероприятие, и мы рассчитываем на большие делегации иностранных гостей.

Сегодня, в наш праздник, желаю вам, дорогие друзья и коллеги, успехов и уверенности в своих силах. Здоровья вам и благополучия!

Председатель РНК СИГРЭ

А.Е. Муров