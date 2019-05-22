ГКРЧ расширила диапазон частот для тестирования 5G и определила две новые пилотные зоны

На заседании Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) принято решение о расширении полосы частот, ранее выделенной под тестирование технологий связи пятого поколения 5G, и определены две дополнительные пилотные зоны в Москве. Члены комиссии проголосовали за эти решения единогласно.

Учитывая распространенные характеристики коммерческого оборудования для 5G, ГКРЧ увеличила разрешенный для тестирования 5G верхний диапазон с 25,25–27,5 ГГц до 25,25–29,5 ГГц. Нижний диапазон 4,8–4,99 ГГц для тех же целей остался без изменений.

Кроме того, комиссия определила две дополнительные пилотные зоны для тестирования 5G в Москве – спорткомплекс «Лужники» и деловой центр «Москва-Сити». Ранее в качестве таких зон были определены инновационный центр «Сколково», ВДНХ, улица Тверская, Воробьевы горы, парк Горького и парк «Зарядье».