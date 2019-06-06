В Псковской области построят завод по производству сжиженных газов

В Псковской области появится завод, который будет специализироваться на производстве сжиженных газов. Как пояснили в региональной администрации, соглашение о сотрудничестве между регионом и компанией «Елме Мессер Рус» заключили сегодня, 6 июня на Международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит в Петербурге.

Производство планируют организовать в особой экономической зоне «Моглино», которая находится под Псковом. Продукция будет реализована в других странах, завод будет работать на экспорт. Регион как нельзя кстати подходит для размещения производства за счет своего удобного географического положения. Объем инвестиций около 2 млрд руб. Такие вложения положительно скажутся на развитии экономики Псковского региона.

Напомним, под Псковом также планируют построить химический завод по производству полимера. Его строительство вызвало спорную реакцию общества, а местные жители неоднократно проводили митинги против строительства завода. До сих пор псковичи негативно относятся к появлению подобного предприятия на территории области.

SM NEWS