Xinming запускает конкурс "Чайные традиции кабельщиков" на форуме. Марафон подарков Wire Russia - 2019 продолжается!

Марафон подарков Wire Russia - 2019. Xinming! Чайные традиции кабельщиков! Первое место - беспроводные наушники Второе место - классный современный электрический чайник от Xinming Третье место - крутой PowerBank с беспроводной от Xinming Специальный приз - Элитный китайский чай от Xinming на выставке Wire Russia 2019

Компания Xinming - производитель кабельного оборудования из Китая уже более 10 лет работает на российском рынке и широко известна в отрасли. На выставке wire Russia -2019, которая пройдет с18 по 20 июня 2019 года в Москве, в Экспоцентре, Xinming представит свои передовые разработки и решения. Мы рады, что именно Xinming поддержал марафон подарков "Wire Russia - 2019 на Ruscable.Ru" и приготовил классные подарки и оригинальное задание для участников нашего форума.

Семейные традиции Xinming...



Xinming - это семейная компания, которая меняет стериотипы о китайском оборудовании в России. Полноценная российская поддержка делает сотрудничество с компанией простым, удобным и прозраным. Компания активно делится своими новостями и разработками и "ломает представление о том", что "китайское - значит плохое". Компания чтит и сохраняет китайские семейные традиции о чем портал RusCable.Ru рассказывал в специальном репортаже из Китая (если не читали или пропустили - обязательно загляните), но развивается передовыми темпами и из маленького "семейного цеха" стала глобальным игроком рынка кабельного оборудования - о том, как развивается Китай и технологии - читайте в материале "Они перешли все границы" в RusCable Insider Digest #90.

Какое задание конкурса?



Теперь, когда вы узнали о семейных традициях Xinming, вы можете приступить к выполнению задания.

Чтобы победить вам нужно опубликовать на форуме фото с завариванием чая или чаепитием. Не забывайте подписывать снимки и делиться историями, связанными с чайной культурой кабельщиков. Чем оригинальнее будет фотография и описание, тем больше лайков вы соберёте и сможете претендовать на призовое место!

Как победить?

Победителеми конкурса станут те форумчане, чьи фотографии и "чайные традиции" получат максимальное число одобрений на форуме. Публикуйте свои фотографии и ставьте “лайки” тем, которые вам понравились! Конкурс стартует сегодня - 14 июня и будет завершен 18 июня в первый день выставки wire Russia - 2019 на форуме RusCable.Ru, поэтому поторопитесь! У вас впереди есть выходные, чтобы сделать фото! Приглашайте ваших друзей и коллег, чтобы побороться за классные подарки от Xinming, ведь голосование открытое! Подарки и призы можно будет получить на стенде Xinming А33 в павильоне "Форум" на протяжении всей выставки!

Подарки от Xinming

1 место - крутые беспроводные наушники

2 место - стильный электрический чайник

3 место - powerbank с беспроводной зарядкой

+ элитный китайский чай от Xinming



Переходите на форум, публикуйте свои истории или голосуйте за лучшие. И конечно, не забудьте зарегистрироваться на выставку wire Russia - 2019 и посетить стенд Handing, даже если вы ничего не выиграете! Будет интересно!

Партнер конкурса - Xinming

Стенд на WIRE RUSSIA 2019 - А33 в павильоне "Форум"

RusCable.Ru выражает особую благодарность в содействии в организации конкурса Данилу Игоревичу Смирнову - коммерческому директору Xinming в России и СНГ

Контакты для связи с Xinming

Тел.: +8615910668398

Факс: +8601087798886

sales@xinming.ru

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