Вступили в силу правила проектирования естественного и совмещенного освещения в производственных зданиях

Вступил в силу новый свод правил СП 419.1325800.2018 «Здания производственные. Правила проектирования естественного и совмещенного освещения», нормы которого устанавливают требования к проектированию и реконструкции естественного и совмещенного освещения производственных зданий. Применение норм документа позволит обеспечить безопасные и комфортные условия для работы.



В своде правил приведены методы расчета нормируемых параметров естественного освещения помещений с верхней и боковой системами освещения при размещении здания на участке открытого пространства, а также с учетом застройки с различными схемами размещения зданий относительно друг друга.



В документе также обозначены исходные данные для расчета, методы расчета светотехнических параметров, входящих в основные формулы для коэффициента естественной освещенности (КЕО), принципы проектирования совмещенного освещения, выбора искусственного освещения в системе совмещенного освещения в зависимости от времени использования естественного света в помещении.



Свод правил разработан коллективом Федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук», ООО «ЦЕРЕРА-ЭКСПЕРТ» при участии ФГБУ ВО «НИУ МГСУ». Документ прошел экспертизу технического комитета по стандартизации ТК 465 «Строительство».