Выполнен ремонт коммутационного оборудования на подстанциях 220-500 кВ в Поволжье

ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС») провела ремонт 302 единиц коммутационного оборудования. Работы повысят стабильность электроснабжения городов Приволжского федерального округа с населением более 14 млн человек, объектов промышленности, транспортной и нефтегазовой инфраструктуры.



Ремонт включал осмотр оборудования, устранение повреждений и замену изношенных деталей. Наибольший объем работ выполнен на энергообъектах Нижегородской области. На подстанциях региона были отремонтированы 88 фаз разъединителей из 229 запланированных единиц оборудования.



Наиболее крупные работы выполнены по ремонту разъединителей 500 кВ на подстанциях «Нижегородская», «Арзамасская» и «Луч», обеспечивающих электроснабжение Нижегородской области, в том числе потребителей городов Нижний Новгород и Арзамас с населением более 1,3 млн. человек. В числе крупных потребителей подстанций такие предприятия как: «Лукойл-Нижегородоргсинтез», «Сибур-Нефтехим», а также газокомпрессорные станции «Волготрансгаза» и тяговые подстанции Горьковской железной дороги.



Разъединители служат для отключения отдельных участков электрических цепей при проведении ремонтных работ или при аварийных режимах работы оборудования. До конца года компания отремонтирует еще 332 фазы разъединителей разного уровня напряжения. Наибольший объем работ проведут на подстанциях Нижегородской и Самарской областей.