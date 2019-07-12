 
Подписаться на новости
Инвестиции (проекты)

РМК запустит первое в РФ производство сверхтонкой фольги для микросхем

РМК запустит первое в РФ производство сверхтонкой фольги для микросхем

12 июля 2019, 17:59
Рубрика: Инвестиции
Метки: РМК, МЕДЬ
Отрасль: Металлургия 

Обсудить на форуме

170 просмотров

В 2020 году РМК запустит на Кыштымском медеэлектролитном заводе (КМЭЗе) цех по производству медной фольги толщиной от 9 микрон, которую используют для литий-ионных аккумуляторов и печатных плат. По словам президента РМК Всеволода Левина, это будет единственное в стране производство, благодаря которому удастся полностью заместить импорт электролитической медной фольги — в России ее пока не производят.

Мощность нового производства составит 1200 тонн фольги в год, что позволит не только полностью обеспечить Россию, но и поставлять излишки на мировой рынок. Инвестиции в проект составят около 3 млрд рублей.

«Это будет производство, полностью основанное на нашем российском сырье. И мы рассчитываем, что электронная промышленность благодаря этому будет расти. Сейчас такой возможности нет, поскольку вся фольга импортная: ее нужно дольше везти и она более дорогая. Мы создадим для наших переработчиков конкурентные условия, качество нашего продукта будет соответствовать зарубежным аналогам», — рассказал Всеволод Левин.

Подробнее обо всей инвестпрограмме Русской медной компании до 2021 года — в интервью президента РМК Всеволода Левина.

Проект по производству сверхтонкой меди имеет следующие параметры:

  • Медная фольга от 9 микрон, которую будут производить на Кыштымском медеэлектролитном заводе, будет дешевле иностранных аналогов.
  • Новой фольгой, произведенной на КМЭЗе, можно будет полностью обеспечить российский рынок.
  • Выход на проектную мощность — 1200 тонн — запланирован на конец 2020 года.
  • В поисках поставщика оборудования РМК проработала рынок США, Кореи, Китая, Японии.
  • Все основное технологическое оборудование изготовляет один из мировых лидеров в этой области — японская компания NEW LONG MACHINE WORKS, Ltd. Это будет японская технология, адаптированная под Россию.

 

РБК

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Новосибирский промпарк выиграл конкурс на установку на своей площадке ЦОДа 5G
Создатель робототехнических систем Bitrobotics стал резидентом ОЭЗ
Реконструкция СУДС морского порта Махачкала завершится в 2019 году
Две компании планируют подать заявки на получение земли в фармкластере Пущино в августе

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно