РМК запустит первое в РФ производство сверхтонкой фольги для микросхем

В 2020 году РМК запустит на Кыштымском медеэлектролитном заводе (КМЭЗе) цех по производству медной фольги толщиной от 9 микрон, которую используют для литий-ионных аккумуляторов и печатных плат. По словам президента РМК Всеволода Левина, это будет единственное в стране производство, благодаря которому удастся полностью заместить импорт электролитической медной фольги — в России ее пока не производят.

Мощность нового производства составит 1200 тонн фольги в год, что позволит не только полностью обеспечить Россию, но и поставлять излишки на мировой рынок. Инвестиции в проект составят около 3 млрд рублей.

«Это будет производство, полностью основанное на нашем российском сырье. И мы рассчитываем, что электронная промышленность благодаря этому будет расти. Сейчас такой возможности нет, поскольку вся фольга импортная: ее нужно дольше везти и она более дорогая. Мы создадим для наших переработчиков конкурентные условия, качество нашего продукта будет соответствовать зарубежным аналогам», — рассказал Всеволод Левин.

Подробнее обо всей инвестпрограмме Русской медной компании до 2021 года — в интервью президента РМК Всеволода Левина.

Проект по производству сверхтонкой меди имеет следующие параметры:

Медная фольга от 9 микрон, которую будут производить на Кыштымском медеэлектролитном заводе, будет дешевле иностранных аналогов.

Новой фольгой, произведенной на КМЭЗе, можно будет полностью обеспечить российский рынок.

Выход на проектную мощность — 1200 тонн — запланирован на конец 2020 года.

В поисках поставщика оборудования РМК проработала рынок США, Кореи, Китая, Японии.

Все основное технологическое оборудование изготовляет один из мировых лидеров в этой области — японская компания NEW LONG MACHINE WORKS, Ltd. Это будет японская технология, адаптированная под Россию.

РБК