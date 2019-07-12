РМК запустит первое в РФ производство сверхтонкой фольги для микросхем

Владимир Кашкин покинул
12 июля 2019, 17:59
Рубрика: Инвестиции
Метки: РМК, МЕДЬ
Отрасль: Металлургия
В 2020 году РМК запустит на Кыштымском медеэлектролитном заводе (КМЭЗе) цех по производству медной фольги толщиной от 9 микрон, которую используют для литий-ионных аккумуляторов и печатных плат. По словам президента РМК Всеволода Левина, это будет единственное в стране производство, благодаря которому удастся полностью заместить импорт электролитической медной фольги — в России ее пока не производят.
Мощность нового производства составит 1200 тонн фольги в год, что позволит не только полностью обеспечить Россию, но и поставлять излишки на мировой рынок. Инвестиции в проект составят около 3 млрд рублей.
«Это будет производство, полностью основанное на нашем российском сырье. И мы рассчитываем, что электронная промышленность благодаря этому будет расти. Сейчас такой возможности нет, поскольку вся фольга импортная: ее нужно дольше везти и она более дорогая. Мы создадим для наших переработчиков конкурентные условия, качество нашего продукта будет соответствовать зарубежным аналогам», — рассказал Всеволод Левин.
Подробнее обо всей инвестпрограмме Русской медной компании до 2021 года — в интервью президента РМК Всеволода Левина.
Проект по производству сверхтонкой меди имеет следующие параметры: