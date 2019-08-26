"Ростелеком" подключит к интернету социальные объекты Республики Хакасия

«Ростелеком» был признан победителем электронных торгов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ на подключение к интернету социально значимых объектов в Республике Хакасия. Работы запланированы по направлению «Информационная инфраструктура» в рамках федеральной программы «Цифровая экономика».

Первый этап проекта начнется уже в этом году, срок выполнения заключенного государственного контракта — декабрь 2021 года. В результате высокоскоростной интернет получат 444 социально значимых объекта, среди которых — школы, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти, избирательные комиссии и подразделения МЧС.

Современная телекоммуникационная инфраструктура является одним из необходимых условий для реализации комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь» на территории Хакасии. Для этого «Ростелеком» построит порядка 600 километров волоконно-оптических линий связи. Высокоскоростные каналы доступа в сеть дойдут до самых дальних населенных пунктов Республики Хакасия. Интернет появится в поселках Балыкса, Беренжак, Коммунар, Приисковый, что станет дополнительным импульсом для развития туризма на территориях.

Евгений Петров, директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком»: «Реализация программы в Хакасии не только сделает доступными базовые цифровые сервисы в социально значимых учреждениях, но также позволит улучшить качество и спектр предоставляемых на территории региона услуг частным и бизнес-абонентам компании. После строительства волоконно-оптических линий связи до ряда населенных пунктов их жители смогут подключить такие сервисы как “Интерактивное ТВ” или “Видеонаблюдение”».

Программа «Цифровая экономика» утверждена в 2017 году, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ назначено ответственным за реализацию направления «Информационная инфраструктура». Компания «Ростелеком» является инфраструктурным партнером нацпрограммы, одна из задач которой — повышение конкурентоспособности страны и качества жизни граждан, а также обеспечение экономического роста и национального суверенитета.