Энергетики поздравили школьников с Днем знаний

Во всех регионах присутствия компании «Россети Сибирь» в первые дни сентября проходят мероприятия, посвященные Дню знаний и профилактике электротравматизма среди школьников.

Так в Хакасии старт мероприятиям во всех 156 школах, расположенных на территории присутствия компании в регионе, дал урок электробезопасности в школе-лицее №14 Абакана. Маленьким абаканцам вручили подарочные энергочемоданчики от Россети Сибирь. Внутри комплекты полезных вещей – светоотражающие брелоки, раскраски, закладки, расписания уроков, сумки для обуви и настольная игра. Все предметы будут напоминать детям важные правила, которые помогут сохранить детям жизнь и здоровье при нахождении вблизи энергобъектов. В течение сентября в рамках традиционной декады «Безопасное электричество» встречи со школьниками энергетики проведут по всей республике.

А в первый понедельник сентября праздничные уроки для первоклассников – детей сотрудников предприятия провели в каждом районе электросетей. Первыми получили напутствие на успешную учебу из уст директора филиала Сергея Заворина малыши в Ширинском районе электрических сетей (РЭС), провел руководитель и занятие для ребят из Абакана. Всего для 68 ребятишек, родители которых трудятся в филиале, были подготовлены наборы для творчества и красочные школьные расписания, книжные закладки и пазлы. Забавные картинки учат основным правилам безопасного поведения вблизи энергообъектов: не приближаться к опорам ЛЭП, не проникать в трансформаторные будки и подстанции, не залазить на их крыши, не закидывать посторонние предметы на провода.

Поздравления и напутствия от энергетиков получили и первоклассники гимназии № 3 из столицы Республики Алтай – Горно-Алтайска. Путешествие в мир знаний началось там с изучения правил поведения вблизи уличных объектов энергетики.

В День знаний энергетики Россети Сибирь провели игровые инструктажи среди самых маленьких учеников гимназии и подарили каждому сказку о приключениях инопланетянина в Горном Алтае. Читая вместе с родителями веселые приключения маленького существа, дети усвоят основные моменты, когда нужно быть осторожнее.

Филиал Россети Сибирь в Алтайском крае в день знаний устроил школьникам настоящий праздник. 1 сентября энергетики приняли участие в большой праздничной программе парка культуры и отдыха «Центральный» в Барнауле. Здесь была организована локация на тему электробезопасности, конкурсы, игры. А 2 сентября в школах для ребят прошли познавательные уроки по электробезопасности.

Специалисты Красноярского филиала Россети Сибирь провели урок энергобезопасности в детском кинотеатре «Мечта». Несколько десятков ребят узнали о безопасном электричестве и правилах поведения вблизи энергообъектов, приняли участие в увлекательной викторине и фотографировались с символом компании – роботом Электренком. В завершение праздника каждый юный участник получил подарочный набор с памяткой, раскраской и комиксами, которые помогут им лучше усвоить правила безопасного обращения с электричеством.

Интерактивные уроки провели для первоклассников Омского Многопрофильного образовательного центра развития одаренности №117 сотрудники Омского филиала Россети Сибирь. Шестьдесят мальчишек и девчонок узнали правила безопасного электричества, ответили на забавные вопросы викторины и получили в подарок энергочемоданчики.

А для воспитанников адаптивной школы-детского сада № 76 был устроен настоящий праздник с любимцем детей – роботом Вольтиком. Ребята поучаствовали в занимательной игре. В завершение праздника молодые специалисты филиала подарили школьникам наборы канцелярских принадлежностей, красочные расписания уроков и закладки с правилами безопасного обращения с электричеством.

Мероприятия ко Дню знаний в начале сентября проходят также в Забайкалье, Кузбассе, Бурятии, Тыве.

Компания «Россети Сибирь» ведет постоянную работу по профилактике детского электротравматизма. С начала года прошли более трех тысяч тематических уроков в школах всех регионов присутствия, еще более тысячи – в детских пришкольных, спортивных и оздоровительных лагерях. В кинотеатрах прошел прокат социальных роликов по теме детского электротравматизма, в магазинах сети «Детский мир» покупателям раздавали листовки, рассказывающие, к чему могут привести детские шалости вблизи энергообъектов.