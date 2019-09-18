Интернет-магазин Wildberries открыл дочернее предприятие в Татарстане

Один из крупнейших интернет-магазинов России — Wildberries (ООО «Вайлдберриз») — зарегистрировал в Зеленодольском районе Татарстана дочернее предприятие ООО «ВБ Восток» для строительства распределительного центра. В центре будет организована прямая приемка товаров от локальных партнеров, сообщают организаторы.

15 августа президент Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает строительство на территории ТОСЭРа Зеленодольска распределительного центра Wildberries площадью около 100 тыс. кв. метров.

Ввод в эксплуатацию логистического комплекса ожидается во второй половине 2020 года. Инвестиции Wildberries в строительство центра составят порядка 5 млрд рублей. Кроме того, Wildberries продолжит развивать в Татарстане собственную сеть пунктов выдачи заказов.



"Бизнес Online"