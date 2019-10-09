На портале RusCable.Ru размещена новая статья: «О борьбе с контрафактом кабельных композиций и кабельных изделий. И не только и не столько». Автор статьи — Николаев Виктор Геннадьевич, кандидат технических наук, автор множества научных трудов и патентов, широко известный в кабельной и химической промышленностях профессионал своего дела, знакомый большинству завсегдатаев кабельного Форума RusCable.Ru под псевдонимом «НикПВХ».

21 августа, в конференц-зале ВНИИКП г. Москва, Ассоциация «Электрокабель» провела расширенное заседание Комитета «Антиконтрафакт» по противодействию распространению фальсификата и контрафакта. Перед аудиторией, собравшей большое количество представителей ведущих компаний кабельной и химической промышленностей, были представлены доклады по вопросам работы Комитета, а также проекта «Кабель без опасности». Ключевой темой повестки дня, стали исследования и предложения Ассоциации по систематизации контроля качества полимерных материалов на кабельном рынке. Портал RusCable.Ru принял участие в мероприятии и опубликовал по его итогам большой репортаж.

Доклады заседания, разгоревшиеся в его рамках дискуссии, а также предложенные методы регуляции и контроля качества полимерных материалов послужили основным фундаментом для разбора сложившейся на кабельном рынке ситуации с контрафактом химической и кабельной продукции. Преимущественно ПВХ-пластикатов разных исполнений и безгалогенных компаундов. В чем заключаются настоящие причины переполненности рынка контрафактом и низкокачественной продукцией? Что к этому привело? А главное – что делать дальше?

Подробнейший разбор самого заседания, тонкостей сложившихся рыночных условий и четко сформированные предложения для реализации – все это и многое другое вы прочтете в одном из самых крупных, углубленных тематических материалов. Виктор Николаев, представил большое и обоснованное мнение, задающее вопросы, которые многие из участников рынка до сих пор стеснялись обсуждать публично. Эта статья не оставит равнодушным ни одного кабельщики и химика. Приглашаем вас к прочтению по ссылке и ждем ваших комментариев!