Все не так с кабельным пластикатом. Новый сюжет от RusCable.Ru

Дискуссия на тему качества кабельных полимеров набирает обороты. Критическая масса проблем с качеством уже давно перешагнула за рамки производителей материалов, теперь это повестка и для самих кабельщиков. Множество вопросов и претензий к производителям материалов приобретают форму борьбы за формирующуюся роль регулятора этого рынка. Портал RusCable.Ru cтал главной площадкой дискусии и местом, где все игроки рынка могут высказаться и внести свои предложения. «Полимерная тема» – это не только борьба за «качество», это механизмы саморегуляции рынка, взаимоотношения производителей и потребителей этой продукции, результаты испытаний, новинки полимерного рынка, научные изыскания, статьи, публикации и интервью. Теперь все эти материалы мы объединили в единый сюжет «Кабельные полимеры», который доступен на RusCable.Ru. Пользователям портала и специалистам будет намного проще отследить всю историю развития дискуссии с момента первых публикаций и до текущей повестки.

НОВЫЙ СЮЖЕТ «КАБЕЛЬНЫЕ ПОЛИМЕРЫ»

Сюжет на RusCable.Ru объединяет материалы из разных разделов в единую самообновляемую тематическую ленту, где вы сможете увидеть все новости, статьи, интервью, видео и другие материалы в единой хронологии и составить свое представление о теме. Максимально объективное и разносторонее. Каждый материал можно обсудить на форуме, а если Вам есть что дополнить или вы хотите опубликовать свой материал на портале - то мы всегда будем рады! RusCable.Ru – это открытая площадка даже для самых непопулярных мнений и мы всегда будем рады альтернативному взгляду на ситуацию.

ВСЕ НЕ ТАК С КАБЕЛЬНЫМ ПЛАСТИКАТОМ

Полимерный сюжет дополнен новой статьей от признанного отраслевого эксперта, к.х.н., автора многочисленных статей, свидетельств и патентов, технического директора завода «Вестпласт» Олега Барашкова «Качество ПВХ. Движение — все, конечная цель — ничто?». Эксклюзивный материал уже доступен для чтения. Мы сохранили исходную подачу материала и публикуем его с минимальной редактурой. Для новичков портала и тех, кто только начинает углубленное изучение темы и знакомится с персонами российского кабельно-полимерного сообщества в статье есть ссылки на некоторые ранее опубликованные материалы, профили на RusCable.Ru и раздел «Лица отрасли», что позволит быстрее познакомиться с биографиями, мнениями или публикациями упоминаемых в материале личностей. Статья стоит того, чтобы внимательно ее изучить и раскрывает некоторые особенности принятых «измерений». Будет полезна абсолтно всем, даже если вы не являетесь экспертом по полимерам.

ПРЕДИСЛОВИЕ К СТАТЬЕ

Ретроспективное рассмотрение проблемы качества пластиката показывают, что на российском рынке отсутствует два основных условия её решение на длительный период:

отсутствует адекватный рыночной экономике ГОСТ на все виды кабельного пластиката

отсутствует независимая система оценки соответствия качества

Попытки решения проблемы без учёта вышеуказанных условий приводят к сомнительному с технической точки зрения «косметическому ремонту», как это видно на примере серии ТУ 458, в которые постоянно вносятся изменения, а также к непрерывным ссылкам на «недобросовестных производителей».

Что касается «недобросовестных производителей», извлекающих мифическую сверхприбыль, то высказывания на эту тему, постоянно присутствующие в публичных выступлениях, являются чистой абстракцией без анализа информации по ценам пластикатов различных производителей за последние 2-3 года.

По оценкам представителей ВНИИКП доля «фальсификата» в объеме выпуска пластикатов ПП составляет 75-80%, что по объему выпуска составляет примерно 45 000 тн/год. Третируемые В.Г. Николаевым «мелкие и средние» производители не могут обеспечить такой объем выпуска. По нашему мнению ситуация, складывавшаяся годами, не может быть исправлена одномоментно и может быть решена только за счет постоянных и солидарных усилий всех участников рынка, как производителей пластика так и кабельных заводов.