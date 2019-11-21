Все не так с кабельным пластикатом. Новый сюжет от RusCable.Ru

Александр Гусев вошел в состав жюри конкурса ПАО "Россети"
21 ноября 2019, 10:05
Рубрика: Новости портала
Метки: ПЛАСТИКАТЫ, ПВХ-ПЛАСТИКАТ, СТАТЬЯ, БАРАШКОВ, ВЕСТПЛАСТ
Отрасль: Материалы для КПП
Дискуссия на тему качества кабельных полимеров набирает обороты. Критическая масса проблем с качеством уже давно перешагнула за рамки производителей материалов, теперь это повестка и для самих кабельщиков. Множество вопросов и претензий к производителям материалов приобретают форму борьбы за формирующуюся роль регулятора этого рынка. Портал RusCable.Ru cтал главной площадкой дискусии и местом, где все игроки рынка могут высказаться и внести свои предложения. «Полимерная тема» – это не только борьба за «качество», это механизмы саморегуляции рынка, взаимоотношения производителей и потребителей этой продукции, результаты испытаний, новинки полимерного рынка, научные изыскания, статьи, публикации и интервью. Теперь все эти материалы мы объединили в единый сюжет «Кабельные полимеры», который доступен на RusCable.Ru. Пользователям портала и специалистам будет намного проще отследить всю историю развития дискуссии с момента первых публикаций и до текущей повестки.
Сюжет на RusCable.Ru объединяет материалы из разных разделов в единую самообновляемую тематическую ленту, где вы сможете увидеть все новости, статьи, интервью, видео и другие материалы в единой хронологии и составить свое представление о теме. Максимально объективное и разносторонее. Каждый материал можно обсудить на форуме, а если Вам есть что дополнить или вы хотите опубликовать свой материал на портале - то мы всегда будем рады! RusCable.Ru – это открытая площадка даже для самых непопулярных мнений и мы всегда будем рады альтернативному взгляду на ситуацию.
Полимерный сюжет дополнен новой статьей от признанного отраслевого эксперта, к.х.н., автора многочисленных статей, свидетельств и патентов, технического директора завода «Вестпласт» Олега Барашкова «Качество ПВХ. Движение — все, конечная цель — ничто?». Эксклюзивный материал уже доступен для чтения. Мы сохранили исходную подачу материала и публикуем его с минимальной редактурой. Для новичков портала и тех, кто только начинает углубленное изучение темы и знакомится с персонами российского кабельно-полимерного сообщества в статье есть ссылки на некоторые ранее опубликованные материалы, профили на RusCable.Ru и раздел «Лица отрасли», что позволит быстрее познакомиться с биографиями, мнениями или публикациями упоминаемых в материале личностей. Статья стоит того, чтобы внимательно ее изучить и раскрывает некоторые особенности принятых «измерений». Будет полезна абсолтно всем, даже если вы не являетесь экспертом по полимерам.
Ретроспективное рассмотрение проблемы качества пластиката показывают, что на российском рынке отсутствует два основных условия её решение на длительный период:
Попытки решения проблемы без учёта вышеуказанных условий приводят к сомнительному с технической точки зрения «косметическому ремонту», как это видно на примере серии ТУ 458, в которые постоянно вносятся изменения, а также к непрерывным ссылкам на «недобросовестных производителей».
Что касается «недобросовестных производителей», извлекающих мифическую сверхприбыль, то высказывания на эту тему, постоянно присутствующие в публичных выступлениях, являются чистой абстракцией без анализа информации по ценам пластикатов различных производителей за последние 2-3 года.
По оценкам представителей ВНИИКП доля «фальсификата» в объеме выпуска пластикатов ПП составляет 75-80%, что по объему выпуска составляет примерно 45 000 тн/год. Третируемые В.Г. Николаевым «мелкие и средние» производители не могут обеспечить такой объем выпуска. По нашему мнению ситуация, складывавшаяся годами, не может быть исправлена одномоментно и может быть решена только за счет постоянных и солидарных усилий всех участников рынка, как производителей пластика так и кабельных заводов.
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