РусКабель подготовил медиаплан на 2020 год для рекламодателей и партнеров

Впервые Медиахолдинг “РусКабель” подготовил план мероприятий и деловых активностей на 2020 год. Редакционные и маркетинговые службы объединились и показали где редакция будет принимать участие и какую помощь рекламодателям и партнерам мы можем оказать. В “календаре” прописаны не только отраслевые выставки – даты и места проведения, которые специалисты холдинга планируют посетить, но и форматы информационной поддержки, которые могут оказать портал RusCable.Ru, журнал RusCable Insider Digest, шоу RusCable Review, ЭНЕРГОСМИ и обновленный проект ЭЛЕКТРОПОРТАЛ. Есть и новые проекты в разработке, которые только готовятся стать популярными платформами для поддержки компаний отрасли. О них мы будем рассказывать уже в будущем году.

О работе в 2019 году

Если оглянуться проделанную работу в уходящем 2019-м году медиахолдингу “РусКабель” есть, что вспомнить с гордостью – в формате большого репортажа мы рассказали о крупных отечественных производителях кабеля и полимерных материалов: завод Алюр (Великие Луки), Электрокабель (Кольчугино), Уралкабель (Екатеринбург), Полимерпласт (Дорогобуж), Эко Компаунд Групп (Прохладный), Энергокабель (Электроугли), Кавказкабель (Прохладный), Севкабель (Санкт-Петербург), Эксперт-Кабель (Орел).

Суммарно материалы набрали 6 000 просмотров*.

РЕПОРТАЖИ

Мы посетили несколько городов России: Самара, Орел, Питер, Нальчик, Санкт-Петербург, Геленджик, Углич, Смоленск, Дорогобуж, Кольчугино, Псков, Великие Луки. Рассказывали о выставках, форумах, снимали мини-фильмы о компаниях, интервью, репортажи.

В 2019 году мы общались со многими представителями кабельного рынка и вопросы, которые мы задавали были не из простых. Все эти встречи помогают шире узнать о рынке, его игроках, его реальных проблемах и практических решениях от первых лиц.

Сергей Кутенев (генеральный директор “Эксперт-Кабель”), Денис Фомин (руководитель "ЭКО Компаунд Групп"), Алексей Каукиайнен (заместитель генерального директора Ассоциации "Электрокабель"), Сергей Агеев (генеральный директор Кабеленесущие системы OSTEC), Владимир Кашкин (исполнительный директор Ассоциация "Честная позиция"), Алексей Бобров (генеральный директор Кабельный завод "АЛЮР"), Анатолий Устинов (руководитель Орловский кабельный завод), Илья Седов (основатель 3D-студии Графит), Фридрих Керер (директор Департамента международных выставок металлургической отрасли Messe Düsseldorf GmbH), Андрей Писанный (исполнительный директор АО “УК “УНКОМТЕХ”), Павел Моряков (генеральный директор ЗАО "Москабельмет"), Аркадий Рудой (генеральный директор ООО "Холдинга Кабельный Альянс"), Сергей Иванов (исполнительный директор АО "МЕТАКЛЭЙ"), Андрей Исаченко (экс-генеральный директор по организационному развитию ООО "Камский кабель"), Андрей Яковлев (исполнительный директор ООО “Транскат”) и другие.

Можно сказать, что в 2019 году мы перешли на более практическую плоскость общения и наши собеседники стали откровеннее. От общих вопросов импортозамещения, инноваций, цифровизации, контрафакта мы стали чаще задаваться вопросом, а как жить производителю в современных условиях меняющего ежедневно мира: как планировать рост производства, как правильно продавать, как закупать, как организовать маркетинг, как строить стратегию.

Раздел “ИНТЕРВЬЮ” в 2019 году аудитория просмотрела 15 000 раз*.

ИНТЕРВЬЮ

Этим темам была посвящена деловая сессия “Кабельный бизнес”, которую провел портал RusCable.Ru на выставке “Энергетика и электротехника” в Санкт-Петербурге. Это мероприятие стало самым посещаемым на выставке, и мы планируем провести его еще раз в 2020 году. Не стоит забывать и о корпоративном отдыхе: RusCableCLUB в марте, кабельная рыбалка и кабельный пейнтбол в августе – без личных встреч в цифровую эру все-таки не обойтись.

ИТОГИ КАБЕЛЬНОГО БИЗНЕСА

2000 просмотров

RUSCABLECLUB

170 гостей

2000 просмотров итогового релиза

50 000 просмотров итогового отчета

300 просмотров фильма

300+ фото

Что касается выставочных мероприятий в 2019-м РусКабель оказал инфоподдержку 103-м событиям по всей России и СНГ: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Самара, Уфа, Пермь, Екатеринбург, Калининград, Симферополь, Омск, Тюмень, Новосибирск, Волгоград, Красноярск. Мы рассказываем и о зарубежных мероприятиях: POWER & ENERGY AFRICA 2019 (Кения), International Electronics Circuit Exhibition, ELEXCON 2019 (Китай), 5-ая выставка "Power & Energy Tanzania 2019" (Танзания), Elcomm Caucasus 2019 (Грузия), EXPO-RUSSIA VIETNAM 2019 (Вьетнам), POWERGEN International 2019 (США).

Мы посетили Enes, РМЭФ, Энергетика и электротехника, Wire Russia, Интерпластика, Форум ЭТМ, МФЭС, Cabex, ЭЛЕКТРО, собрание Ассоциации Электрокабель,Связь, Нефтегаз, Интерлайт. О каждом из перечисленных мероприятий мы представили свое мнение для читателей и зрителей.

МЕРОПРИЯТИЯ 2020

Реклама на кабельном рынке в 2020 году

Реклама в 2019 году еще сильнее изменила формат – в других сферах “у руля” блогеры с небольшими охватами, социальные сети, ивенты, интеграции с дилерами. Реклама стала все ближе и активнее перешла в формат натива – так называемой естественной рекламы, полезной информации.

Поэтому в третьем квартале уходящего года мы выпустили первый выпуск шоу RusCable Review, который к концу 2019-го стал чрезвычайно популярным и узнаваемым – эпизоды разрослись до 20 минут эфира. Общее число просмотров передачи превысило 30 тысяч показов.

РЕКОРДНЫЙ ВЫПУСК

Медиахолдинг “РусКабель” разделяет и поддерживает это направление – мы учимся делать интересную и по-настоящему полезную для зрителя видео-рекламу, поэтому у шоу RusCable Review есть уже несколько форматов: видеоинтервью, выездной выпуск, нативная интеграция, новостной сюжет, партнерство выпуска, рекламный сюжет, репортаж, розыгрыш подарков, спецпроект.

RusCable Insider Digest приобрел собственный презентационный сайт и может похвастаться 44 выпусками – каждый из которых уникален. К значимым датам и событиям редакция издала 3 спецвыпуска: к выставке Wire Russia, к юбилею RusCable.Ru и к выставке Cabex.

В 2019 году мы добавили новую услугу – таргетированную рекламу .

Таргетинг — это рекламный механизм, который позволяет выделить из всей имеющейся аудитории только ту часть, которая удовлетворяет заданным критериям (целевую аудиторию), и показать рекламу именно ей. Таргетинг дает возможность рационально использовать маркетинговый бюджет и получать от рекламных кампаний максимальную выгоду. Таргетинг давно используется в поисковых системах, контекстной рекламе, баннерах и социальных сетях. В каждом из этих сервисов можно задать необходимые параметры, по которым будет происходить отбор целевой аудитории, учитывая ее интересы.



Теперь и мы это умеем. Мы отберем тех, кто интересуется оборудованием или тех, кто торгуется на тендерах и покажем вашу рекламу только этим людям. Мы готовы полностью вести таргентированные рекламные кампании за рекламодателя. Мы сами настраиваем, запускаем, тестируем, улучшаем, делаем креативы. Рекламодателю остается только следить за результатами и получать клиентов.

Новыми рекламными опциями пополнился ассортимент портала ЭНЕРГОСМИ , набравшего популярность на facebook. Большой и заметный баннер в шапке сайта и активное брендирование подложки страниц – новые рекламные инструменты, которые позволяют задать нужный настрой и выгодно представить бренд и продукт.

Узнать про наши рекламные форматы, посмотреть примеры публикаций и интеграций можно в нашем новом магазине услуг shop.ruscable.ru.

Выбирайте нужные и интересные форматы размещения и составляйте отличные медиапланы на 2020 год, чтобы именно ваша компания стала еще лучше и зарабатывала еще больше. Не экономьте на рекламе, а делайте ее вместе с главной медиаплащадкой для кабельного бизнеса – RusCable.Ru. 2,5 миллиона пользователей и сотни клиентов ждут вашей активности.

*приведены данные только по порталу RusCable.Ru. Просмотры и переходы на каналах в соц сетях не учитывались.

Запросить медиаплан на 2020 год