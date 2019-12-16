Доступен отчет НИК D1 РНК СИГРЭ об участии в Совместном Коллоквиуме "О последних тенденциях и инновациях в А2, В2 и D1", Нью-Дели (Индия)

С 16 по 23 ноября 2019 года в г. Нью-Дели (Индия) прошел Совместный коллоквиум «О последних тенденциях и инновациях в А2, В2 и D1».

Индийский национальный комитет СИГРЭ пригласил Исследовательские комитеты A2 «Силовые трансформаторы и реакторы»; B2 «Воздушные линии»; D1 «Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики» для проведения ежегодных совещаний. В связи с этими совещаниями, исследовательские комитеты A2, B2 и D1 организовали совместный коллоквиум, обучающие программы и выставки.

Мероприятие проводилось под эгидой Исследовательских комитетов СИГРЭ A2 «Силовые трансформаторы и реакторы»; B2 «Воздушные линии» и D1 «Материалы и новые методы испытаний» при поддержке

Коллоквиум объединил инженеров, руководителей, экономистов, ученых, и других заинтересованных лиц в области силовых, специальных, распределительных и измерительных трансформаторов. Международный Коллоквиум - прекрасная возможность для обмена знаниями и опытом с большим количеством отраслевых экспертов со всего мира, возможность принять участие в обучающих программах, ознакомиться с результатами новейших исследований, определить направления сотрудничества, а также посетить выставку оборудования и технологий.

Страны-участницы: Австралия, Австрия, Бразилия, Канада, Китай, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Индия, Италия, Япония, Намибия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Сербия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, США.

Государственный министр (IC) (энергетика, новые и возобновляемые источники энергии) и государственный министр (развитие навыков и предпринимательства) Shri R.K. Singh открыл международный коллоквиум 21 ноября 2019 года.

НИК D1 РНК СИГРЭ на Коллоквиуме представлял руководитель комитета, представитель от РФ в SC D1, генеральный директор ООО «Завод «Изолятор», доктор технических наук Александр Зиновьевич Славинский.

В течении четырех дней (16-19 ноября 2019 г.) прошли встречи рабочих групп Исследовательских комитетов А2, В2, D1 в соответствии с программой коллоквиума.

С отчетом НИК D1 РНК СИГРЭ об участии в мероприятии и обзором докладов по направлению D1 можно ознакомиться по ссылке.