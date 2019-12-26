Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») выполнила ремонт 71 опоры на 19 линиях электропередачи 220 кВ в Амурской области. Конструкции опор, наклонившихся в результате длительной эксплуатации в пучинистом болотистом грунте, выправили, усилили установкой ригелей и обваловали грунтом.

Выполненные работы позволят избежать возможных технологических нарушений в работе энергообъектов и повысят качество электроснабжения потребителей.

Самое большое количество опор выправлено на двух линейных энергообъектах, попавших в зону подтопления во время летнего паводка в Приамурье. На линии «Ключевая – Сиваки» восстановлено 10 опор, на линии «Новокиевская – Февральская» – 9 опор. ЛЭП находятся в труднодоступной местности и болотистом грунте, поэтому их ремонт с использованием тяжелой и крупногабаритной спецтехники был проведен в зимнее время года.