 
Модернизация

Завершен ремонт более 70 опор магистральных линий электропередачи в Амурской области

Завершен ремонт более 70 опор магистральных линий электропередачи в Амурской области

26 декабря 2019, 10:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») выполнила ремонт 71 опоры на 19 линиях электропередачи 220 кВ в Амурской области. Конструкции опор, наклонившихся в результате длительной эксплуатации в пучинистом болотистом грунте, выправили, усилили установкой ригелей и обваловали грунтом.

Выполненные работы позволят избежать возможных технологических нарушений в работе энергообъектов и повысят качество электроснабжения потребителей. 

Самое большое количество опор выправлено на двух линейных энергообъектах, попавших в зону подтопления во время летнего паводка в Приамурье. На линии «Ключевая – Сиваки» восстановлено 10 опор, на линии «Новокиевская – Февральская» – 9 опор. ЛЭП находятся в труднодоступной местности и болотистом грунте, поэтому их ремонт с использованием тяжелой и крупногабаритной спецтехники был проведен в зимнее время года.

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