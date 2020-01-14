Волгодонский филиал «Атоммаш» компании «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» — АО «Атомэнергомаш») завершил изготовление комплекта парогенераторов для четвертого энергоблока АЭС «Куданкулам» в Индии.

Три теплообменных аппарата были отгружены на строящуюся АЭС в 2019 году, а четвертый будет отгружен на площадку заказчику в апреле 2020 года, при открытии навигации.

Парогенератор относится к изделиям первого класса безопасности. Корпус парогенератора представляет собой горизонтальный цилиндрический сосуд с двумя эллиптическими днищами, в средней части которого расположены коллекторы для подвода и отвода горячего теплоносителя. Диаметр — более 4 метров, длина аппарата составляет порядка 15 метров. Вес одного парогенератора — 340 тонн.

Производственный цикл изготовления парогенератора ПГВ-1000М с момента начала производства металлургических заготовок до отгрузки занимает более около двух лет. На производство одного изделия уходит 340 кг наплавочной ленты, 5,5 тонн сварочных электродов и 8 тонн сварочной проволоки. Внутри парогенератора привариваются около 11 тысяч теплообменных трубок общей длиной порядка 130 километров. Общая длина сварных швов при этом составляет более одного километра.

На каждом этапе основной приоритет отдается вопросам качества изготовления и безопасности в ходе последующей эксплуатации. Общий план качества насчитывает 104 контрольные точки, в том числе с участием представителя заказчика и уполномоченных организаций. Для эффективного взаимодействия в процессе производства оборудования для АЭС «Куданкулам» на площадке «Атоммаша» было организовано постоянное присутствие индийских экспертов.