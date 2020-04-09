Письмо Правительству от трех
9 апреля 2020, 17:53
Рубрика: Мероприятия
Метки: ОНЛАЙН-КУРС, ПРЕСС-СЛУЖБА
24 апреля стартует специализированный обучающий онлайн-курс журнала «Пресс-служба» – «Управление репутацией в интернете и работа с негативом». Автор и ведущий курса – Тимур Асланов.
Аудитория онлайн-курса
- руководители и сотрудники пресс-служб и PR-департаментов,
- пресс-секретари,
- специалисты по связям с общественностью,
- SMM-специалисты коммерческих компаний, государственных структур и общественных организаций.
Репутация – важнейший инструмент для любой коммерческой или государственной организации, для персоны или для бренда. Хорошая репутация приносит клиентов, деньги, контракты, избирателей, защиту и долю рынка. Плохая всё это отнимает и делает развитие невозможным.
Из чего складывается репутация? Как оценить свою репутацию? Как защищать репутацию? Как формировать правильную репутацию? Как правильно отвечать на негативные отзывы и комментарии в интернете? Как вести дискуссии в сети. Об этом и пойдет разговор на курсе.
В рамках онлайн-курса участники получат реальные инструменты для управления репутацией и работы с негативными отзывами и комментариями, разберут огромное количество кейсов, в том числе и собственные, на большом количестве примеров посмотрят как надо и как не надо делать. Практические задания помогут отточить необходимые навыки и закрепить материал курса.
Обратная связь от преподавателя даст возможность оценить правильность действий и скорректировать их.
За два месяца вы научитесь:
– понимать, что такое комплексное управление репутацией и какие инструменты для этого использовать,
– использовать широкий арсенал инструментов формирования репутации,
– проводить аудит и анализ репутации,
– находить в интернете и социальных сетях все виды упоминаний, с которыми надо работать и классифицировать их,
– понимать механизмы удаления негативной информацией из поисковой выдачи,
– вести дискуссию в комментариях, в том числе с агрессивно настроенными участниками,
– защищать и исправлять репутацию в сети,
– строить общение с аудиторией и формировать пул лояльных читателей и подписчиков,
– создавать контент для формирования репутации,
– работать со всеми видами упоминаний в интернете,
– правильно работать с позитивными отзывами,
– правильно отвечать на все виды негативных отзывов,
– противостоять троллингу и наездам конкурентов,
– отражать информационные атаки.
12 уроков. Практические задания и обратная связь. Диплом.
Подайте заявку на участие тут: https://clck.ru/Msyeg
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