24 апреля стартует специализированный обучающий онлайн-курс журнала «Пресс-служба» – «Управление репутацией в интернете и работа с негативом». Автор и ведущий курса – Тимур Асланов.

Аудитория онлайн-курса

- руководители и сотрудники пресс-служб и PR-департаментов,

- пресс-секретари,

- специалисты по связям с общественностью,

- SMM-специалисты коммерческих компаний, государственных структур и общественных организаций.

Репутация – важнейший инструмент для любой коммерческой или государственной организации, для персоны или для бренда. Хорошая репутация приносит клиентов, деньги, контракты, избирателей, защиту и долю рынка. Плохая всё это отнимает и делает развитие невозможным.



Из чего складывается репутация? Как оценить свою репутацию? Как защищать репутацию? Как формировать правильную репутацию? Как правильно отвечать на негативные отзывы и комментарии в интернете? Как вести дискуссии в сети. Об этом и пойдет разговор на курсе.



В рамках онлайн-курса участники получат реальные инструменты для управления репутацией и работы с негативными отзывами и комментариями, разберут огромное количество кейсов, в том числе и собственные, на большом количестве примеров посмотрят как надо и как не надо делать. Практические задания помогут отточить необходимые навыки и закрепить материал курса.



Обратная связь от преподавателя даст возможность оценить правильность действий и скорректировать их.



За два месяца вы научитесь:

– понимать, что такое комплексное управление репутацией и какие инструменты для этого использовать,

– использовать широкий арсенал инструментов формирования репутации,

– проводить аудит и анализ репутации,

– находить в интернете и социальных сетях все виды упоминаний, с которыми надо работать и классифицировать их,

– понимать механизмы удаления негативной информацией из поисковой выдачи,

– вести дискуссию в комментариях, в том числе с агрессивно настроенными участниками,

– защищать и исправлять репутацию в сети,

– строить общение с аудиторией и формировать пул лояльных читателей и подписчиков,

– создавать контент для формирования репутации,

– работать со всеми видами упоминаний в интернете,

– правильно работать с позитивными отзывами,

– правильно отвечать на все виды негативных отзывов,

– противостоять троллингу и наездам конкурентов,

– отражать информационные атаки.

12 уроков. Практические задания и обратная связь. Диплом.

Подайте заявку на участие тут: https://clck.ru/Msyeg

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