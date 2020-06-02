Рядом с "Москва-Сити" построят общественно-деловой центр iCity

Общественно-деловой центр iCity планируется построить в Пресненском районе столицы, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Комплекс с подземным паркингом появится в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Сити», который объединит станцию Московского центрального кольца Деловой центр, станции метро «Международная» и «Деловой центр» и остановки общественного транспорта.

Бюро JAHN architecture разработало концепцию проекта, генеральным проектировщиком выступает российское архбюро ТПО «Прайд».

«Красные акценты встречаются по всему зданию, не только на фасадах, но и в оформлении интерьеров – очень аккуратно и стильно, на мой взгляд. Это авторский почерк Хельмута Яна, в его предыдущих проектах уже применялись подобные цветовые решения. Например, мы видим желтые вставки в его американском проекте Veer Towers в Лас-Вегасе. В целом общественно-деловой центр iCity – пример очень качественной и продуманной архитектуры, особое внимание уделено выбору наиболее энергоэффективных инженерных решений, анализу комфорта пребывания сотрудников в офисе», – сказал Сергей Кузнецов.

Проект предусматривает возведение двух башен разной высоты на общем стилобате, которые визуально будут перекликаться с застройкой «Москва-Сити».

В общественно-деловом центре появятся офисы, магазины, коворкинги, кафе, фитнес-центр с бассейном, выставочные пространства и др. Часть из них разместится в стилобате, некоторые – непосредственно в башнях.

«Здания планируют оборудовать самыми современными инженерными системами. Первостепенной задачей было добиться снижения теплопотерь, руководствуясь принципами адаптивности, экологичности и энергоэффективности. Так, например, часть фасада имеет внутренний затеняющий слой – fritt, который способен защитить от излишнего внешнего теплового излучения, но при этом практически не снижает прозрачность конструкции», – пояснил Кузнецов.

Хельмут Ян – немецкий и американский архитектор, штаб-квартира его бюро JAHN Architects находится в Чикаго (США). Стиль Яна сложился под влиянием Миса ван дер Роэ и советских конструктивистов. Архитектор старается уделять внимание как функциональности, так и красоте своих зданий. Среди работ Яна – стадионы, аэропорты и небоскребы по всему миру, включая знаменитый Sony Center в Берлине.