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Онлайн-конференция "Энергетика во время и после COVID-19" состоится 11 июня 2020 года

Онлайн-конференция Энергетика во время и после COVID-19 состоится 11 июня 2020 года

10 июня 2020, 08:59
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РОССЕТИ, МИНЭНЕРГО, ОНЛАЙН
Отрасль: Электроэнергетика 

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Время чтения ≈ 1 мин
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Что показала пандемия и как использовать полученный опыт для повышения эффективности работы энергокомпаний?

Модератором дискуссии выступит - Сергей Брилев, президент Ассоциации «Глобальная энергия».

Участвуют:

  • Юрий Маневич, заместитель министра энергетики Российской Федерации.
  • Кирилл Дмитриев, генеральный директор – Председатель Правления РФПИ.
  • Павел Ливинский, генеральный директор ПАО «Россети».
  • Денис Федоров, генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг».
  • Карло Палашано, глава Enel в России.
  • Наталья Невмержицкая, Председатель Правления Ассоциации ГП и ЭСК.
  • Илья Сачков, генеральный директор, основатель компании Group-IB.

Начало в 15:00. Присоединяйтесь по ссылке.

Вопросы спикерам просим направлять на почту dipso@rosseti.ru или в телеграм - @EnergyTodayRedactor

Организаторы: Группа «Россети» @rosseti_official совместно с Минэнерго России и проектом «Energy Today» @energytodaygroup

 

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