Наталья Сахарова прокомментировала работу Ассоциации
10 июня 2020, 08:59
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РОССЕТИ, МИНЭНЕРГО, ОНЛАЙН
Отрасль: Электроэнергетика
Что показала пандемия и как использовать полученный опыт для повышения эффективности работы энергокомпаний?
Модератором дискуссии выступит - Сергей Брилев, президент Ассоциации «Глобальная энергия».
Участвуют:
Начало в 15:00. Присоединяйтесь по ссылке.
Вопросы спикерам просим направлять на почту dipso@rosseti.ru или в телеграм - @EnergyTodayRedactor
Организаторы: Группа «Россети» @rosseti_official совместно с Минэнерго России и проектом «Energy Today» @energytodaygroup
Источник: ссылка.
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