Приказом генерального директора компании «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») Сергея Сергеева в филиале компании – Усть-Лабинские электрические сети с 22 июня 2020 г. назначен новый руководитель – Вадим Макушин.

В числе первоочередных задач, которые поставлены руководством компании «Россети Кубань» перед новым директором Усть-Лабинских электрических сетей – снижение потерь электроэнергии в сетях вверенного энергорайона, в том числе за счет цифровизации электросетевого комплекса, развитие направлений по оказанию дополнительных нетарифных услуг, обеспечение своевременной и качественной подготовки филиала к осенне-зимнему периоду 2020/2021 гг.

Вадим Макушин окончил Кубанский государственный технологический университет по специальности «электроснабжение по отраслям» и Московскую школу управления «Сколково» по программе «менеджмент организации».

Вадим Васильевич работает в энергетике с 1996 года. За период своей трудовой деятельности прошел все ступени становления как специалиста высокой категории. Началом трудового пути в энергетике стала работа в Усть-Лабинских электрических сетях ОАО «Кубаньэнерго» в качестве электромонтера оперативно-выездной бригады. Затем трудился в должности диспетчера ОДГ, дежурного диспетчера, заместителя начальника оперативно-диспетчерской группы, заместителя главного инженера. С 2007 по 2013 годы работал в ОАО «МРСК Юга»: заместителем начальника департамента – начальником службы оперативно-технологического управления, начальником оперативно-технологического управления. В 2013 году назначен заместителем директора департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Краснодара. С 2013 по 2014 годы работал заместителем главного инженера Сочинских электрических сетей. С 2014 по 2020 годы занимал должность заместителя главного инженера по оперативно-технологическому управлению в компании «Россети Северный Кавказ».

За высокий профессионализм и успешную трудовую деятельность отмечен почетной грамотой Объединения РаЭл, памятной медалью «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские игры 2014 года в Сочи», благодарностью Президента РФ.

Усть-Лабинские электрические сети обеспечивают электроэнергией Выселковский, Кореновский, Тбилисский и Усть-Лабинский районы Краснодарского края. Территория обслуживания составляет свыше 5 тыс. кв. км, где проживает более 300 тысяч человек. В эксплуатационной зоне ответственности предприятия находятся 62 подстанции 35-110 кВ, порядка 1,9 тысяч трансформаторных пунктов, более 7 тысяч километров линий электропередачи. Численность персонала – порядка 500 человек.