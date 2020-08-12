Здание бывшего кинотеатра «Большевик» в городе Кировске Мурманской области планируют отреставрировать и вновь открыть для публики, сообщает RosTender.info.

Здание первого хибиногорского кинотеатра «Большевик», открытого в 1932 году, внесено в список объектов культурного наследия Мурманской области. В кинотеатре, построенном ленинградскими архитекторами в стиле конструктивизма, был просторный зал на 1200 мест с балконом, 2 больших фойе, читальный зал, шахматно-шашечная комната, тир и буфет. В 1935 году в кинотеатре установили звуковое оборудование, и он стал первым в Мурманской области звуковым кинотеатром. Более 30 лет кинотеатр не использовался по назначению, в нем находился торговый центр. В последние несколько лет здание стоит заброшенным.

Управление Кировским городским хозяйством объявило тендер на реконструкцию объекта и приспособление его к современному использованию в качестве кино-культурного центра. Предложения от участников тендера принимают до 20 августа, в этот же день подведут его итоги. Максимальная цена контракта с победителем составляет 114,6 млн рублей. Деньги будут выделены из бюджета города Кировска и из областного бюджета.

На эти средства планируется провести демонтажные работы и часть реконструкции зданий. Будет демонтирован фасад, снесены перекрытия подвала, 1 и 2 этажей, внутренних лестниц и сцены. Затем рабочие построят новые стены, колонны и балки перекрытия в подвале, сделают пол и монолитное перекрытие под подвалом. Также предстоит соорудить крыльцо и пандусы без финишной отделки и установить временные конструкции для поддержания стен. Все запланированные работы необходимо выполнить до конца ноября 2020 года.

Реставрация ведется в рамках государственной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона на 2014-2020 годы» Мурманской области.



Источник: http://rostender.info/news/2020081207