Кто в ответе за будущее? Обзор эфира RusCable Live
12 августа 2020, 12:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: SEMIEXPO Russia
Правительство Москвы и Департамент Предпринимательства и инновационного развития предоставляют столичным предпринимателям субсидии, в том числе компенсируют затраты на участие в конгрессно-выставочных мероприятиях, проводимых на территории РФ.
Возмещению в размере до 350 тыс. рублей подлежат затраты:
Для кого?
Затраты на участие в выставках компенсируются московским предпринимателям, деятельность которых (основной ОКВЭД) не относится к торговой, агентской и посреднической.
Заявки принимаются с 10 июля по 28 августа. Узнать подробнее о субсидии можно по ссылке
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