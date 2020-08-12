Правительство Москвы и Департамент Предпринимательства и инновационного развития предоставляют столичным предпринимателям субсидии, в том числе компенсируют затраты на участие в конгрессно-выставочных мероприятиях, проводимых на территории РФ.



Возмещению в размере до 350 тыс. рублей подлежат затраты:

На оплату регистрационного взноса;

На аренду выставочной площади;

На застройку и оборудование стенда.

Для кого?



Затраты на участие в выставках компенсируются московским предпринимателям, деятельность которых (основной ОКВЭД) не относится к торговой, агентской и посреднической.



Заявки принимаются с 10 июля по 28 августа. Узнать подробнее о субсидии можно по ссылке