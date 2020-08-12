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В этом году в список субсидируемых мероприятий включена международная выставка SEMIEXPO Russia, которая пройдет 2-3 ноября 2020 года в ЦВК "Экспоцентр"

В этом году в список субсидируемых мероприятий включена международная выставка SEMIEXPO Russia, которая пройдет 2-3 ноября 2020 года в ЦВК Экспоцентр

12 августа 2020, 12:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: SEMIEXPO Russia

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Правительство Москвы и Департамент Предпринимательства и инновационного развития предоставляют столичным предпринимателям субсидии, в том числе компенсируют затраты на участие в конгрессно-выставочных мероприятиях, проводимых на территории РФ.

Возмещению в размере до 350 тыс. рублей подлежат затраты:

  • На оплату регистрационного взноса;
  • На аренду выставочной площади;
  • На застройку и оборудование стенда.

Для кого?

Затраты на участие в выставках компенсируются московским предпринимателям, деятельность которых (основной ОКВЭД) не относится к торговой, агентской и посреднической.

Заявки принимаются с 10 июля по 28 августа. Узнать подробнее о субсидии можно по ссылке

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