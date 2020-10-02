ООО "ЭнергоПаритет" (Кемерово) ищет подрядчика для строительства двухцепной ЛЭП 110кВ в городе Анжеро-Судженске (Кузбасс), сообщается в материалах на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта - 119,04 млн рублей (с НДС).

Победитель конкурса должен до конца 2021 года построить "под ключ" двухцепную ЛЭП, которая пройдет от распредустройства 110 кВ ПС 500 кВ "Ново-Анжерская" до начала отпайки от ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Анжерская НПС I, II цепь с отпайкой на ПС "Судженская" до ПС 110 кВ "Мазутная".

"Целью выполнения работ является перевод электрических нагрузок ПС 110 кВ "Мазутная" с существующей ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Анжерская НПС I, II цепь с отпайкой на ПС "Судженская" на двухцепную ЛЭП 110 кВ Ново-Анжерская - Мазутная I, II цепь", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что новая ЛЭП строится для повышения надежности электроснабжения потребителей, запитанных от ПС 110 кВ "Мазутная", и создания условий для дальнейшего развития промышленных производств Яйского муниципального района и Анжеро-Судженского городского округа Кемеровской области.

Первые части заявок (квалификационный отбор) принимаются до 23 октября 2020, вторые части (ценовое предложение) - до 26 января 2021 года.