Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России изучил проектную документацию и результаты инженерных изысканий на обустройство кустовой площадки К-3БИС на нефтяном месторождении. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Месторождение имени Р. Требса (Варкнавтское месторождение), расположенное в Заполярном муниципальном районе Ненецкого автономного округа, - одно из крупнейших среди разведанных континентальных месторождений в России. Оно было открыто поисковой скважиной № 1 в 1987 году в процессе опоисковывания Варкнавтской структуры и свое первое название получило в честь Романа Требса, создателя Варандейской экспедиции, отправленной для поиска нефтяных месторождений на севере Тимано-Печорской плиты.

Рассмотренный проект реализуется с целью расширения производственной системы месторождения по добыче и транспортировке нефтегазосодержащей жидкости от скважин до объектов подготовки нефти газа, а также с целью обеспечения подачи воды для системы поддержания пластового давления. Обустраиваемая кустовая площадка К-3БИС - расширение ранее запроектированного куста скважин № 3, проекты обустройства которого уже получили положительные заключения Санкт-Петербургского и Екатеринбургского филиалов Главгосэкспертизы России.

Настоящей проектной документацией, одобренной экспертами Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено обустройство четырех добывающих и трех нагнетательных скважин с отработкой на нефть в пределах действующей кустовой площадки, которая была отсыпана, спланирована, обвалована и обеспечена транспортными и инженерными коммуникациями. Также запланировано размещение на участке газового и водяного распределительных блоков. Работы по обустройству кустовой площадки пройдут в 11 этапов.

Проектную документацию подготовили в ООО «НК «Роснефть» - Научно-Технический Центр». Застройщик - ООО «Башнефть – Полюс».

Фото: fxmag.ru