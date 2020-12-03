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Ученые МГУ создали атлас прибрежно-шельфовой зоны Российской Арктики

Ученые МГУ создали атлас прибрежно-шельфовой зоны Российской Арктики

3 декабря 2020, 18:00
Рубрика: Наука
Метки: АРКТИКА, НАУКА, МГУ
Источник: ИА Красная Весна

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Электронный атлас прибрежно-шельфовой зоны Российской Арктики составили сотрудники географического факультета МГУ, сообщили 3 декабря в пресс-службе факультета.

«Атлас включает в себя серию обзорных и региональных карт, аналитической информации и фотоматериалов, наглядно иллюстрирующих распространение процессов, которые наиболее опасны для человеческой деятельности в Арктике», — пояснили в пресс-службе.

К таким опасным явлениям ученые отнесли абразию (разрушение берегов под действием волн и прибоев — прим. ИА Красная Весна) и ледовую эскалацию (выдавливание грунта под действием ледовой толщи — прим. ИА Красная Весна). Эти процессы значительно затрудняют строительство и эксплуатацию различных сооружений, причем не только на берегах, но и на шельфе.

«Например, подводный трубопровод или кабель связи, проходящий через береговую черту и оголившийся в результате абразии… подвергнется воздействию морских льдов и будет поврежден», — объяснил руководитель проекта по созданию атласа, заведующий лабораторией геоэкологии Севера географического факультета МГУ, профессор РАН Станислав Огородов. Он добавил, что, увы, подобное происходило уже не только в Арктике, но и на Сахалине и на Каспии.

Ученые собрали описания и примеры основных типов берегов и схемы строения ледяного покрова в береговой зоне. Карты атласа подразделяются на три уровня детальности: обзорный (охватывает все побережье Российской Арктики), региональный (по каждому из морей, омывающих его) и самый детальный (ключевые районы нефтегазового освоения).

Огородов добавил, что в связи с потеплением климата «структура и площадь, занимаемая разными типами льда, значительно изменились», и это хорошо видно при сравнении различных по годам создания карт строения ледяного покрова. Такие изменения повлияли на смещение зон наибольшего по интенсивности воздействия ледников на дно.

Электронный атлас планируется разместить на сайте рабочей группы «Динамики берегов и дна арктических морей» лаборатории геоэкологии Севера МГУ. Они будут находиться в открытом доступе до 15 декабря текущего года.


 

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Источник: ИА Красная Весна

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