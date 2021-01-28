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Распределительный центр Ozon построят в Подмосковье к лету 2021 года

Распределительный центр Ozon построят в Подмосковье к лету 2021 года

28 января 2021, 13:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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По словам главы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, благодаря открытию распределительного комплекса будет создано 6,5 тыс. новых рабочих мест на территории Истры.

Строительство первого производственно-складского комплекса компании Ozon началось на территории подмосковного индустриального парка "Ориентир-Запад" в городском округе Истра. Инвестиции в проект составят более 5,4 млрд рублей, открытие планируется летом 2021 года, сообщила в четверг пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"В построенном здании общей площадью более 23,6 тыс. кв. м расположится распределительный комплекс компании Ozon - первого резидента индустриального парка. Таким образом, на территории Истры будет создано 6,5 тыс. новых рабочих мест. Комплекс планируется к открытию уже летом этого года", - приводятся слова главы министерства Екатерины Зиновьевой.

С развитием в Московском регионе онлайн-торговли многие компании существенно увеличили площади в складских комплексах. Логопарк "Ориентир Запад" занимает земельный участок площадью 107,4 га в г.о. Истра и имеет хорошую транспортную доступность - в 35 км от МКАД, в непосредственной близости от крупных транспортных магистралей, на пересечении федеральных трасс А-107 и М-9.

© Артем Геодакян/ТАСС

 

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Источник: ТАСС

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