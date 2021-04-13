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Губернатор Андрей Клычков вручил Благодарственные письма руководителям промышленных предприятий Орловской области

Губернатор Андрей Клычков вручил Благодарственные письма руководителям промышленных предприятий Орловской области

13 апреля 2021, 17:50
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: orel-region.ru

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Церемония награждения состоялась сегодня в областной администрации в рамках заседания Координационного совета по промышленности региона при Губернаторе Орловской области.

Открывая встречу, глава региона  поблагодарил орловских промышленников за весомый вклад в отрасль и социально-экономическое развитие нашего Орловщины.

«Несмотря на все трудности, связанные с работой в условиях анти-ковидных ограничений, промышленность региона достойно сработала в прошлом году, − подчеркнул Андрей Клычков. − Индекс производства составил 105,3% к предыдущему году. Среди 18 регионов ЦФО Орловская область по этому показателю занимает 5-е место. Объем отгруженной продукции составил почти 149 млрд рублей, это более 107% по сравнению с предшествующим годом».

Не осталась без внимания и активная благотворительная деятельность промышленных предприятий. Благодарственные письма главы региона вручили управляющему директору АО «ГМС Ливгидромаш» Анатолию Дворядкину, председателю Совета директоров ПАО «Орелтекмаш» Георгию Золотареву, генеральному директору АО «Промприбор» Николаю Кобылкину, генеральному директору ООО «Кабельный завод «Эксперт-Кабель» Сергею Кутеневу и генеральному директору АО «Протон» Вячеславу Меньшову.

 

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Источник: orel-region.ru

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