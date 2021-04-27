Директор Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Дагестан» Магомед Шехахмедов выступил с докладом о перспективах внедрения технологий дистанционного управления в региональной энергосистеме на конференции «Энергетика Республики Дагестан: создание современной интеллектуальной энергетической инфраструктуры».

Конференция состоялась на минувшей неделе на базе Энергетического колледжа в Каспийске. В мероприятии приняли участие руководители энергокомпаний Республики Дагестан, главы муниципальных образований, представители предприятий-производителей электротехнического оборудования, преподаватели вузов.

В докладе Магомед Шехахмедов рассказал об актуальном состоянии энергосистемы Республики Дагестан, а также перспективах использования цифровых решений для повышения эффективности управления режимами ее работы.

Исторически энергосистема Республики Дагестан является дефицитной по мощности и электроэнергии. Потребление покрывается за счет сальдо перетоков электроэнергии из других энергосистем, входящих в ОЭС Юга. При этом регион обладает значительным потенциалом возобновляемых природных энергетических ресурсов, в том развитой гидроэнергетикой. С целью повышения эффективности функционирования региональной энергосистемы и обеспечения растущих потребностей в электроэнергии в Республике развернута программа строительства новых генерирующих мощностей и развития электросетевого комплекса. Уже до 2025 года в Дагестане планируется ввести в строй новые объекты генерации на базе ВИЭ.

По словам представителя Системного оператора, необходимым условием повышения надежности функционирования региональной энергосистемы, в том числе и в связи с появлением в ней ВИЭ, является внедрение технологий дистанционного управления энергообъектами из диспетчерских центров Системного оператора. Эти цифровые технологии позволяют повысить эффективность и качество управления электроэнергетическим режимом за счет существенного сокращения времени производства оперативных переключений, снижения риска ошибочных действий диспетчерского и оперативного персонала, увеличения скорости реализации управляющих воздействий по изменению топологии электрической сети, в том числе при ликвидации аварий в энергосистеме.

Магомед Шехахмедов ознакомил собравшихся с опытом Системного оператора по реализации проектов дистанционного управления в ЕЭС России и представил основные требования к технологическому оснащению энергообъектов для реализации функции дистанционного управления.

В настоящее время Дагестанское РДУ ведет активную работу с субъектами электроэнергетики региона по формированию планов-графиков по ее внедрению на энергообъектах.

Представитель Системного оператора напомнил, что утвержденная Правительством РФ Энергетическая стратегия страны предусматривает переход на 100-процентное автоматическое дистанционное управление режимами работы сетевых объектов 220 кВ и выше и объектов генерации 25 МВт и выше в ЕЭС России к 2035 году.