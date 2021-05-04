В соответствии с п.276 Правил оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.202010 № 1172 (далее – Правила оптового рынка), и п.8.5 Регламента проведения отбора проектов модернизации генерирующего оборудования тепловых электростанций (Приложение № 19.3.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка, далее - Регламент) АО «СО ЕЭС» сформирован Предварительный перечень проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций на 2027 год и проектов модернизации, предусматривающих установку инновационных газовых турбин, на 2027-2029 годы.

Прием ценовых заявок для целей участия в отборе проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций (КОММод) на 2027 год и дополнительном отборе проектов модернизации, предусматривающих установку инновационных газовых турбин (КОММод ПГУ), на 2027-2029 годы в соответствии с Правилами оптового рынка и Регламентом осуществлялся в период с 29 по 30 апреля 2021 г.

В указанный период поданы ценовые заявки:

для участия в КОММод на 2027 год - 21 участником рынка по 46 генерирующим объектам (из 58 допущенных к отбору) с суммарным заявленным объемом установленной мощности 7039 МВт (5579 МВт - в 1-й ценовой зоне, 1460 МВт - во 2-й ценовой зоне), что в 1,6 раза превышает установленную Правительством Российской Федерации квоту (с учетом лимитов прошлых лет) - 4311 МВт;

для участия в КОММод ПГУ на 2027-2029 годы - 7 участниками рынка по 15 генерирующим объектам (из 43 допущенных к отбору) с суммарным заявленным объемом установленной мощности 3649 МВт, что более чем в 2,3 раза превышает установленную Правительством Российской Федерации квоту – 1610 МВт.

Сводные по ценовым зонам данные о количестве и установленной мощности генерирующих объектов, в отношении которых поданы ценовые заявки для участия в КОММод на 2027 год (с разбивкой по типам проектов модернизации (модернизация турбинного и (или) котельного оборудования) и КОММод ПГУ на 2027-2029 годы (с разбивкой по типам инновационных газовых турбин), опубликованы в разделе «Документы» на специализированном технологическом сайте «Конкурентный отбор мощности (отбор проектов модернизации)».

В Предварительный перечень отобранных проектов модернизации генерирующих объектов на 2027 год, включен 21 проект суммарной установленной мощностью 4199,9 МВт:

в 1 ценовой зоне – 16 проектов суммарной установленной мощностью 3392,9 МВт;

во 2 ценовой зоне – 5 проектов суммарной установленной мощностью 807 МВт.

В состав предварительно отобранных проектов модернизации генерирующих объектов на 2027 год включено 6 проектов модернизации конденсационного генерирующего оборудования установленной мощностью 2235 МВт и 15 проектов модернизации теплофикационного генерирующего оборудования установленной мощностью 1964,9 МВт. Таким образом, доля установленной мощности теплофикационного оборудования генерирующего оборудования составляет 47% из числа отобранных объектов.

Диапазон изменения коэффициента эффективности предварительно отобранных в КОММод на 2027 год генерирующих объектов – показателя, по которому осуществлялся отбор проектов модернизации, и характеризующего уровень одноставочной цены на электрическую энергию в период поставки, составил:

в 1 ценовой зоне – от 1750,94 до 2005,22;

во 2 ценовой зоне – от 2331,90 – до 2444,85.

В Предварительный перечень отобранных проектов модернизации, предусматривающих установку газовых турбин, относимых к образцам инновационного энергетического оборудования, на 2027-2029 годы, включено 5 проектов генерирующих объектов 1 ценовой зоны суммарной установленной мощностью 1605,4 МВт.

Диапазон изменения коэффициента эффективности предварительно отобранных в КОММод ПГУ на 2027-2029 годы генерирующих объектов составил от 3500,00 до 3892,00.

В соответствии с п.277 Правил оптового рынка и п.9.1 Регламента предварительный график реализации проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций, сформированный по результатам отбора на КОММод на 2027 год и КОММод ПГУ на 2027-2029 годы, будет опубликован на специализированном технологическом сайте «Конкурентный отбор мощности (отбор проектов модернизации)» и представлен в Минэнерго России не позднее 30 мая 2021 года.

При формировании предварительного графика реализации проектов модернизации АО «СО ЕЭС» осуществляет оценку возможности одновременной реализации включенных в него мероприятий. При выявлении возможности наступления в течение заявленного периода реализации проекта модернизации последствий, предусмотренных Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.01.2021 № 86, АО «СО ЕЭС» в установленном п.9.2 Регламента порядке переносит месяц начала поставки на более поздний срок в пределах периода, на который проводится отбор. В случае невозможности учета в предварительном графике реализации проектов модернизации всех предварительно отобранных генерирующих объектов, объекты с наибольшим коэффициентом эффективности в указанный график не включаются.

В соответствии с п. 269 Правил ОРЭМ и п.9.3 Регламента в рамках формирования предварительного графика реализации проектов модернизации в период с 11 по 21 мая 2021 года АО «СО ЕЭС» будет осуществлять выездную проверку сведений о технических параметрах заявленных проектов модернизации, включенных в Предварительный перечень отобранных проектов модернизации на 2027 год и проектов модернизации, предусматривающих установку инновационных газовых турбин, на 2027-2029 годы, с привлечением АО «Техническая инспекция ЕЭС».

Результаты проведенных выездных проверок будут включены АО «СО ЕЭС» в материалы, направляемые в Минэнерго России в соответствии с п.277 Правил ОРЭМ по результатам проведенного отбора проектов модернизации на 2027 год и проектов модернизации, предусматривающих установку инновационных газовых турбин, на 2027-2029 годы.