В Истринском районе Московской области приступили ко второй очереди строительства малоэтажного жилого комплекса бизнес-класса «Пионер». Как сообщил на презентации комплекса журналистам Дмитрий Гордов, глава компании Landwerk (управляющий партнер проекта), объем инвестиций в проект превысил 1 млрд рублей.

Вторая очередь жилого комплекса включает 73 лота с земельными участками от трех до восьми соток. Площадь домовладений варьируется от 100 до 260 кв. метров. Стоимость стартует от 9 млн рублей за дома без отделки и достигает 15 млн рублей - за лоты с отделкой. Завершить вторую очередь планируется в четвертом квартале 2022 года. Первая очередь жилого комплекса «Пионер» уже введена в эксплуатацию.

По словам Дмитрия Гордова, концепция жилого комплекса была разработана за 1,5 года до начала продаж и полностью себя оправдала. «Современная архитектура, панорамные окна, зеленая локация, комфортная городская среда, разумные цены - здесь все сошлось. На момент выхода проекта в реализацию аналогов на рынке не было, а в текущем ценовом сегменте нет и до сих пор. Отсюда и название – ЖК «Пионер»», - прокомментировал он.

Жилой комплекс реализуется на участке площадью 20 га. Инвестором проекта выступает крупная российская финансово-промышленная группа ИСТ.