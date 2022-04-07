НПП "ГЕРДА" с 18 по 21 апреля примет участие в международной выставке "НЕФТЕГАЗ 2022". 30 лет инноваций и уникальных разработок НПП "Герда", заводов "Донкабель", "Кубанькабель" и "Камышмаш" можно будет увидеть на едином фирменном стенде компании.

Компания уделяет большое внимание разработке и производству отечественного оборудования, не уступающего зарубежным аналогам. НПП «Герда» имеет штат опытных инженеров, конструкторское бюро и собственные производственные мощности. Все это позволяет успешно решать задачу импортозамещения по многим позициям номенклатуры для нефтегазового сектора от кабельно-проводниковой продукции, до систем слива-налива нефтепродуктов и десятков единиц специализированного оборудования для нефтепромысла.

Выставка "НЕФТЕГАЗ 2022" пройдет в Москве в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» с 18 по 21 апреля 2022 г. На стенде НПП "Герда" будут присутствовать представители заводов и филиалов компании, ведущие специалисты и деловые партнеры, которые будут готовы обсудить проекты и проконсультировать по продукции компании, а также рассказать о новых разработках.

Посетите стенд НПП "Герда" в павильоне №2, зал №2, стенд № 22Е29. Получить бесплатный электронный билет на выставку можно по ссылке https://www.neftegaz-expo.ru/

Герда - первый в России кабельный бренд

НПП "Герда" - уникальное предприятие, которое стало первооткрывателем на крайне сложном и интересном рынке кабелей специального назначения для нефтегазового комплекса. Одноименный кабель "Герда" стал фактически первым кабельным брендом в этом сегменте рынка. Для многих игроков рынка кабель "Герда" стал "нарицательным". Многие хотели делать такой же продукт, использовать такие же техники и инструменты построения маркетинга и дистрибуции.

"Герда" никогда не был массовым брендом. Его нельзя сравнивать с популярными торговыми марками - это кабель, который сформировал рынок и научил кабельные предприятия работать иначе.

В 2022 году НПП "Герда" исполнилось 30 лет. И, несмотря, на большую историю, про "Герду" и заводы, которые производят продукцию под этим брендом информации практически не было. Мало кто был на этих заводах, а в интернете было сложно даже найти актуальные фотографии. Популярность среди заказчиков, большое количество "подражателей", бизнес-модель, маркетинг и одновременная "закрытость" сформировали настоящую легенду вокруг НПП "Герда". Спустя 30 лет с момента создания, у RusCable.Ru и всего кабельного сообщества наконец-то появилась возможность пройти "По следам "Герды" в специальном проекте.

Смотрите все выпуски и материалы спецпроекта "По следам "Герды" из цикла "Легенды кабельного бизнеса"

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