12 мая федеральный дистрибьютор инженерных систем ЭТМ проведет очередной День монтажника и энергетика, который на этот раз состоится в Ижевске. Ведущие российские представителиэлектротехнической отрасли, среди которых АО «Контактор», представят свои новинки, а также обсудят, как работать в новых условиях.

Насыщенная программа мероприятия поможет ответить на актуальные вопросы в текущей ситуации. Гости на деловых сессиях для строительно-монтажных организаций, промышленных предприятий и проектных институтов обсудят темы снабжения объектов в условиях санкций, усовершенствование энергохозяйства с минимальными расходами, переход на отечественный САПР и импортозамещение оборудования.

На семинаре производителей оборудования выступит технико-коммерческий представитель АО «Контактор»Дамир Ходжамкулиев с темой:«80 лет опыта завода «Контактор». Новые автоматические выключатели и отраслевые решения».В выставочной зоне на стенде №13 АО «Контактор» покажет новинки и образцы продукции.

Отраслевое мероприятие будет интересно тем, кто руководит предприятиями, проектирует, выбирает технические решения, бюджетирует и закупает оборудование, а также монтирует и ремонтирует электротехнику и инженерные системы.

В конце мероприятия среди участников деловой программы традиционно пройдет розыгрыш ценных призов.

Участие бесплатное. Зарегистрироваться можно по ссылке skills.etm.ru/events/dmie-izh2022

Часы работы: с 10:00 до 16:00

Место: г.Ижевск, Дом Дружбы Народов, ул. Орджоникидзе, 33А