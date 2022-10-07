Вышел в свет №19 (447) газеты «Энергетика и промышленность России» за октябрь 2022 года.

Центральная тема номера - Технологии для внутреннего рынка - посвящена новым подходам к выстраиванию стратегий и освоению новых рынков, наиболее значимый из которых - внутренний. Номер вышел в преддверии Российской энергетической недели.

В рамках номера подготовлен спецвыпуск Распределенная генерация и ВИЭ для удаленных и изолированных территорий. В него вошли Рейтинг регионов неценовых зон оптового рынка и изолированных энергосистем. О том как развивается отрасль ВИЭ и какую роль в этом может сыграть Рейтинг в ходе открытого интервью рассказал директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев.

Также в Спецвыпуске представлены итоги круглого стола «Перспективы и приоритеты развития распределенной генерации удаленных и изолированных территорий», который редакция ЭПР провела в рамках ХI Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2022).

Каковы перспективы у современного российского электротранспорта – стало главной сквозной идеей дискуссии экспертов на круглом столе «Тормози и зарабатывай: как энергоотходы превратить в доходы в электротранспорте», организованном газетой «Энергетика и промышленность России». Ей посвящен материал спецвыпуска «Маршрут построен: Как и куда в России движется развитие электротранспорта».

Другие разделы номера: Новости, Электрические сети, Тенденции и перспективы, Власть, Социальное партнерство, Выставки и конференции, Особый взгляд.

ТОП-5 материалов номера по мнению редакции:

Валерий Селезнев: понятие «инвестор ВИЭ» требует корректировки

О том, каковы сейчас перспективы возобновляемой энергетики (ВИЭ), какие проблемы необходимо решать участникам рынка, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по энергетике Валерий Селезнев рассказал главному редактору газеты «Энергетика и промышленность России» Валерию Преснякову в ходе Открытого интервью.

Энергия из водорода для удаленных территорий

О перспективах использования водородосодержащих газов для производства энергии на изолированных территориях рассказывают директор АНО «Центр исследований и научных разработок в области энергетики «Водородные технологические решения» М. А. Савитенко и представитель ООО «СК-Инжиниринг» Б. А. Рыбаков.

Консолидация ТСО: кто заберет брошенные сети

Консолидация территориальных сетевых организаций (ТСО) по-прежнему вызывает много вопросов как у непосредственных участников процесса, сетевых компаний, так и у потребителей их услуг. Эксперты Научно-экспертного совета (НЭС) по мониторингу реализации законодательства в сфере энергетики Совета Федерации РФ взяли эту отрасль под свое крыло и проанализировали самые сложные проблемы, с которыми сталкиваются участники рынка.

Газовые турбины: как сложить детали в сложном пазле

После того, как зарубежные компании покинули российский рынок, отрасль энергомашиностроения оказалась в весьма невыгодном положении. Производители газовых турбин в полной мере ощутили степень своей зависимости от западных компонентов и встали перед вопросами: как от этого уйти, и чем заменить? Конечно, процесс замены небыстрый, и участникам отрасли буквально до основания приходится разбирать современное российское энергомашиностроение, чтобы понять, каких же деталей не хватает в этом сложном пазле, и как их создать?

Посмотрите наверх

Кто получит первую прибыль от космических проектов?

Если посмотреть наверх, с земли по-прежнему видны небо и звезды. Пока их не заслоняют спутники и невооруженным взглядом не видно, как кипит работа по освоению космического пространства.