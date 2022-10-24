24 октября в рамках рабочего визита в Мордовию генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева совместно с Главой Республики Мордовия Артемом Здуновым посетила производство АО «Оптиковолоконные Системы».

В рамках осмотра предприятия генеральный директор АО «Оптиковолоконные Системы» Андрей Николаев рассказал о состоянии и перспективах развития сетей связи в России и инициативах, направленных на рост спроса на оптическое волокно.

Одной их таких инициатив является национальный проект «Оптическое волокно в каждый дом». Работа над паспортом проекта велась совестно с экспертами Агентства стратегических инициатив после визита на ОВС Директора направления «Молодые профессионалы» в Агентстве, спецпредставителя Президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрия Пескова.

Предложения по реализации данного проекта были направлены Председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину.

Проект подразумевает системное улучшение качества связи в России посредством содействия росту доли домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет до 97% в соответствии с Национальными целями развития России до 2030 года и обеспечение мобильной связью 4G/5G до 90% покрытия транспортной инфраструктуры.

Для достижения поставленных целей АО «Оптиковолоконные Системы» реализует проект по локализации производства оптического волокна и увеличению производственных мощностей до 10 млн км в год.

В настоящее время дальнейшая работа по данному направлению ведется в рамках АНО «Умный многоквартирный дом», соучредителем которого выступило АО «Оптиковолоконные Системы».

В ближайших планах деятельности АНО "Умный МКД" — доработка и утверждение Концепции цифровизации многоквартирных домов, в которой будут обозначены цели, задачи и основные подходы к цифровизации многоквартирных домов как на стадии строительства, так и существующего жилищного фонда страны, а также формирование среднесрочного плана стандартизации.

АО «Оптиковолоконные Системы» – первый и единственный в России завод по производству оптического волокна, расположенный в Саранске (Республика Мордовия). Официальное открытие завода состоялось 25 сентября 2015 года. Акционерами общества являются РОСНАНО, Газпромбанк и Правительство Республики Мордовия.

Оптоволокно – основной компонент оптоволоконных кабелей для передачи сигнала в современных сетях связи, который также применяется в качестве сенсоров систем мониторинга деформации, температуры, акустики и других показателей.

АО «Оптиковолоконные Системы» производит телекоммуникационные оптические волокна стандартов G652, G657А1, G657А2, G654, в том числе с уменьшенным диаметром 200 микрон и 2% растяжением, оказывает услуги по окраске оптического волокна и нанесении кольцевых меток «Ringmarking». Ведется подготовка к производству новых типов оптического волокна, в том числе стандартов G651 и G655. Продукция сертифицирована в РФ, ее качество подтверждено ведущими российскими кабельными предприятиями и зарубежными потребителями.

По результатам сертификации оптическое волокно ОВС допущено для использования на сетях крупнейших российских операторов связи «Ростелеком», «МТС», «Мегафон» и другие.

Производственная мощность предприятия составляет 4 млн км в год