23 марта 2023 года в одном из самых модных питерских лофт-пространств «Полигон» состоялась встреча ведущих электромонтажников Санкт-Петербурга, организованная и блестяще проведенная Татьяной Миллер. Мероприятие в формате авторского мастер-класса по кабельной продукции собрало около 20-ти признанных профессионалов своего дела – востребованных, рекомендуемых и загруженных заказами на год вперед. Именно им доверяют электромонтаж на самых сложных объектах Северной столицы и не только.

Причиной этой крайне важной в современных условиях встречи стала быстро меняющаяся ситуация на рынке кабельной продукции. Воспользовавшись перебоями в поставках качественного кабеля от проверенных заводов, на прилавках появились непонятные изделия неподтвержденного качества от неизвестных производителей. И главная цель собравшихся – за один вечер разобраться во всех нюансах сегодняшнего ассортимента КПП, чтобы потом консультировать своих серьезных заказчиков, ответственно рекомендуя им только лучший кабель, лично проверенный ведущими электромонтажниками. Важнейшим объектам должен быть обеспечен высший уровень качества и безопасности!

Особенностью и, безусловно, главным достоинством мероприятия стала полная непредвзятость суждений и выводов. Сюда не допускаются сотрудники компаний-производителей, торгующих предприятий и прочие лица, заинтересованные во вполне определенных результатах. На встрече могут присутствовать только электромонтажники с большим стажем, соответствующей квалификацией и солидным авторитетом среди коллег по цеху.

Почетным гостем мастер-класса стал руководитель медиахолдинга РусКабель Александр Гусев, выступивший перед аудиторией и откровенно, без купюр, ответивший на многочисленные вопросы собравшихся. Живое активное общение между главой ведущего отраслевого СМИ и представителями электромонтажного сообщества в основном касалось того, что сейчас творится на кабельном рынке страны. Полученная информация, безусловно, оказалась для них большим преимуществом, способным серьезно помочь в дальнейшей работе.

Далее началась основная часть мероприятия – то, ради чего собравшиеся отложили все дела и приехали в «Полигон». Татьяна Миллер подготовила образцы кабеля ВВГнг-LS 3х1,5 в плоском и круглом исполнении – продукцию более 30 производителей. Электромонтажники принесли на мероприятие свой инструмент и в течении всего вечера увлеченно разделывали каждый образец, изучая его по различным параметрам.

Параллельно каждый специалист заполнял опросные листы по всем образцам, с которыми ему удалось поработать в рамках мастер-класса, проставляя баллы в соответствующих полях.

Процесс разбора кабелей протекал в непринужденной атмосфере вечеринки, создаваемой диджеем и выступлением девушек-танцовщиц гоу-гоу.

По итогам мероприятия после подсчета выставленных оценок определилась пятерка лучших производителей. В ходе дальнейшего обсуждения призовые места распределились следующим образом:

Победа «Эксперт-кабеля» неслучайна. Линейка кабелей EXPERt class разработана лично коммерческим директором компании Сергеем Хромовым, трудовая деятельность которого долгое время была связана с электромонтажом, и обо всех особенностях этого нелегкого процесса он знает не понаслышке.

Атмосфера мероприятия, его идея и концепция, а также собравшаяся аудитория очень понравились Александру Гусеву. Возможность вдумчиво и неторопливо сравнить образцы кабельной продукции различных марок от разных производителей в непринужденной обстановке среди коллег-профессионалов – крайне важное достоинство таких собраний. В результате принято решение, что следующий авторский мастер-класс Татьяны Миллер пройдет при активной поддержке медиахолдинга РусКабель.

Встреча обещает стать еще масштабнее и интереснее. Кроме того, каждый ее участник получит особый статус на форуме RusCable.ru, где электромонтажники в ранге профессиональных пользователей ресурса смогут авторитетно высказывать свои мнения, делиться наблюдениями и подозрениями относительно кабельной продукции, которую им приходилось использовать в работе или изучать в рамках мастер-класса Татьяны Миллер. В результате образуется площадка без цензуры и посредников для прямого диалога по наиболее актуальным вопросам между руководителями кабельных заводов и конечными пользователями, непосредственно работающими с их продукцией на строительно-ремонтных и прочих объектах. Это общение, безусловно, станет полезным для всех и послужит на благо общему делу.

Эксклюзивные фото, материалы и обсуждения в эфире RusCable Live и в разговоре из открытой студии Kabel.FM