Дефлектор вентиляционный крышный: виды, стоимость, описание

Не секрет, что стоимость электрической энергии и энергоносителей постоянно растет. И не удивительно, что после краткосрочного увлечения вентиляционными системами с механическим побуждением воздуха люди возвращаются к простым решениям, основанным на физических законах. Конечно, во многих случаях без вентилятора не обойтись. Но почему бы не отказаться от розетки там, где это легко осуществить?

Естественная вытяжная вентиляция работает за счет разности плотностей наружного воздуха и удаляемой воздушной смеси. Чем больше эта разность, тем выше гравитационное давление, заставляющее воздух двигаться вверх по трубе. Тягу можно дополнительно увеличить несколькими способами: сделать вытяжной канал выше, использовать ветровое, тепловое, механическое побуждение.

Дефлекторы для вентиляции – это устройства, использующие ветровую энергию для эжекции отработанного воздуха и увеличения тяги в дымоходах, вентканалах, мусоропроводах. В последнее время они широко используются в жилых домах, общественных зданиях и производственных сооружениях.

Виды современных дефлекторов для вентиляции

На сегодняшний день существует несколько популярных конструкции дефлекторов круглого и прямоугольного сечения.

Дефлектор ЦАГИ

Дефлектор ЦАГИ с открытой проточной частью вынуждает ветровые потоки плавно обтекать вытяжную трубу, образуя область пониженного давления у ее выходного отверстия. Устройство имеет патрубок для посадки на вентканал, диффузор в форме усеченного конуса, наружной обечайки в виде полого цилиндра и верхнего защитного конуса. С помощью дефлектора ЦАГИ тяга в канале может быть увеличена до 20%.

Отметим, что данный тип дефлекторов имеет трудности в эксплуатации при долгих и сильных морозах. В такие периоды на внутренней поверхности диффузора может образовываться наледь, которую не всегда легко заметить. Обследуйте крышные элементы вентиляционных систем чаще в морозную погоду!

Дефлектор Григоровича

Составные части дефлектора Григоровича – это труба соответствующего диаметра, трапециевидный абажур и зонт-крышка. Потоки ветра задуваются в абажур, поднимаются вверх и отражаются от внутренней поверхности зонта. Над вытяжной трубой в этом случае можно наблюдать разряженный воздух, а в самой трубе – повышенную тягу отработанных газов.

Дефлектор статический ДС

Конструкция дефлектора ДС также не отличается сложностью: два металлических усеченных конуса, расположенных малыми основаниями друг к другу, образуют своеобразное сопло. Сверху оно защищено зонтиком, а по бокам – сеткой. Проходя через это сопло, ветровой поток увеличивает свою скорость и снижает статическое давление в самом узком сечении – непосредственно над вентканалом. Таким образом, тяга в трубе заметно возрастает.

Считается, что статические дефлекторы могут похвастаться лучшими аэродинамическими параметрами. Но следует иметь в виду, что в безветренную погоду их эффективность стремится к нулю. При этом вентканал остаемся открытым, так что вреда от устройства тоже не наблюдается.

Дефлектор ASTATO

Стато-динамический дефлектор ASTATO в обычном режиме работает как статический дефлектор ДС. При этом устройство снабжено вентилятором, который включается при неблагоприятных условиях. Механическое побуждение не изменяет работу вентиляционного канала, а добавляет величину напора вентилятора к гравитационному давлению трубы.

Количество электроэнергии, затрачиваемое на работу вентиляционной системы, незначительно. Ведь маломощный электродвигатель включается только при крайней необходимости, примерно на 20% времени в году.

Не смотря на богатую и интересную историю, дефлекторы были практически забыты, а их использование сведено к минимуму. Совсем недавно оголовки вентиляционных шахт и дымоходов венчали простые зонтики, навесы и решетчатые перекрытия. Пренебрежение опытом прошлых поколений часто приводило к упущенным возможностям и напрасным тратам, неэффективной работе и опрокидыванию циркуляции.

Сегодня интерес к дефлекторам возрождается. Разработаны типовые конструкции, созданы методики подбора, инструкции по монтажу и эксплуатации. Производители оборудования и комплектующих для вентиляционных систем обязательно включают дефлекторы в свой ассортимент.