Круглый стол «От недр до высокотехнологичной продукции: ликвидация технологического разрыва между добычей и переработкой сырья, производством источников тока и разработкой современного транспорта» состоялся в Московском Политехе 29 мая. Мероприятие, организованное Ассоциацией производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов, Национальной ассоциацией производителей источников тока «РУСБАТ», ИЦ «Автонет» Московского Политеха, собрало ведущих экспертов индустрии. В дискуссии участвовали представители отраслевых профессиональных сообществ, вузов, бизнеса, а также научно-исследовательских организаций.

С докладами выступили сотрудники ассоциаций производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов, производителей источников тока («РУСБАТ»); Всероссийского научно-исследовательского института минерального сырья имени Федоровского, Физико-технического института имени Иоффе, Московского энергетического института, Московского Политеха; компаний «Рэнера» (дочерняя структура «Росатома»), «Мегаполисресурс», «Россети» и «Оптикон Технология».

По мнению экспертов для ликвидации технологического отставания и успешной конкуренции на глобальном рынке России надо развивать локализованное производство современных батарей на всех стадиях — от рудника до сборки конечного продукта из отдельных ячеек и установки на электромобиль.

Участники подчеркнули, что для реализации задачи имеются все необходимые условия: страна богата минеральным сырьем, организована добыча необходимых материалов, строятся заводы по выпуску тяговых аккумуляторов, налаживается сборка электрокаров вроде Evolute, «Москвич 3е», развивается инновационный стартап «Атом». Однако разорвана цепочка добавленной стоимости, поскольку в России фактически отсутствует производство компонентов батарей.

Также специалисты сошлись на мнении, что сегодня индустрия ощущает кадровый голод. По оценкам экспертов, интенсивное развитие отрасли требует порядка 2,5 тыс. квалифицированных сотрудников различного профиля.

Ликвидировать подобные трудности в кратчайшие сроки возможно благодаря поддержке государства: нужен четкий фокус на электрификацию транспорта, создание эффективных инструментов венчурного финансирования НИОКР и образовательных программ. В том числе, с привлечением крупного частного капитала.

Альтернативным (и более простым) способом развития в теории может стать сырьевая модель. Однако эксперты назвали такую политику недальновидной. Во-первых, рынок неизбежно ждёт коррекция на фоне появления новых типов накопителей. Во-вторых, на добычу исходных материалов приходится всего 9% добавочной стоимости аккумуляторов, переработка и создание компонентов суммарно занимают более 50%.

По прогнозу экспертов, к 2030 году мировой спрос на литиевые батареи вырастет на 27%, а ёмкость рынка достигнет 400 млрд долларов. Основную прибавку обеспечит сфера мобильности. Но массовое распространение накопителей уже через 20-30 лет может привести к серьезным проблемам утилизации. Один из вариантов — использование отслуживших своё аккумуляторов электрокаров в роли стационарных. Для этого необходимо проработать стандарты безопасности и унификации систем управления.